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行走瘦身器！4周腰圍縮三吋　黑科技全新突破！

【企劃特輯】

▲行走瘦身器! 4周腰圍縮三吋 黑科技全新突破!（圖／業者提供）

愛美男女想要偷吃步、瘦腰腹肉，通常會到醫美診所打打溶脂雷射、或是乾脆直接抽脂；但現在瘦身「黑科技」越來越厲害，已經有業者研發出「HSG石墨烯瘦身腰帶」，配戴4周、腰圍竟然可以縮三吋，號稱「行走瘦身器」，2021年加入「HSG石墨烯+磁石」讓腰夾有全新突破。

▲行走瘦身器! 4周腰圍縮三吋 黑科技全新突破!（圖／業者提供）

▲藝人貝蒂、趙心妍與部落客真情推薦。【二代醫療級石墨烯腰夾官方入門組】

配戴二十鐘 效果等同慢跑一小時

這款特殊的腰帶所使用的材質是全新的HSG石墨烯材料，它在導熱循環方面，超越目前已知的其它所有材料，試驗中：只要配戴三分鐘以上，石墨烯能量就能產生熱能，穿透皮下燃燒脂肪，達到快速爆汗、循環的效果，配戴20分鐘以上消耗的卡路里相當於慢跑1小時的效果，非常的神奇。

▲行走瘦身器! 4周腰圍縮三吋 黑科技全新突破!（圖／業者提供）

▲HSG石墨烯能產生熱能讓溫度增高，達到秋冬保暖、快速爆汗、提升代謝的效果。【EHS 石墨烯腰夾】

石墨烯能提升循環代謝 達成持續運動、燃燒脂肪的效果

關於「石墨烯」這個21世紀最受矚目的材料，在經過諾貝爾物理學獎的認證後立刻以黑馬之姿在全世界一炮而紅，它在各領域都被積極運用，因為石墨烯具有高傳性，也是目前發現電阻率最小、導電性最佳的物質，也是目前爲止導熱係數最高的材料之一，具有非常好的熱傳導性能，它也比鑽石還堅硬、強度比鋼高100倍，透光性、導熱性、韌性也絕佳；當這個成份放進「腰夾」時，能釋放出高能量的遠紅外線波，能達到瞬間保暖的恆溫效果，還能與人體的分子產生共振，提升循環代謝；對每天需要護腰、護脊椎的人來說是每日的保健救星；一般人在日常生活中透過石墨烯幫助達成持續運動、燃燒脂肪、秋冬保暖的效果，而今，強大的黑科技「石墨烯」再加上「磁石」，效果更全方位！

▲行走瘦身器! 4周腰圍縮三吋 黑科技全新突破!（圖／業者提供）

▲兩位英國曼徹斯特大學物理學家獲得諾貝爾物理學獎，開啟新一波的醫療保健新紀元。

超能石墨烯Ｘ彈力磁石條　秋冬保暖升溫 加速腰腹脂肪代謝 全新2.0版本效果更全面

醫療級的HSG石墨烯腰帶可以帶來的高遠紅外線共振、保暖升溫、提升循環代謝外，降低發炎疼痛、減緩婦科問題，應用治療的效果非常優異廣泛；加速腰腹部的脂肪消耗代謝，使用4~12周的患者，腰圍平均縮小了三吋，針對腰腹部肥胖者，有很好的減重瘦身的效果。另外，針對22種一般常見的腰腹疾病量身打造，加上對腰部穴位加壓的「彈力磁石條」，透過對應腰部穴位加壓後與石墨烯效果加乘後，高能量微電流釋放負離子，達到「熱灸電療」的效果，能讓腰部得到舒緩，效果更全面，堪稱「腰夾界超強神器」！

▲行走瘦身器! 4周腰圍縮三吋 黑科技全新突破。（圖／業者提供）

▲「石墨烯」的高遠紅外線共振、提升循環代謝外，加上對腰部穴位加壓的「彈力磁石條」堪稱腰夾界超強神器。

石墨烯界的領航者「PP波瑟楓妮」
「HSG石墨烯X磁石」全新2.0版本石墨烯腰夾哪裡買？
●官方入門組：https://ppweb.tw/aj73s
※五倍券官網貨到付款也可使用唷！
●EHS 石墨烯腰夾：https://chshop.work/HElZ7

●實體通路體驗請洽各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store/

●客服電話：0800-200-173、0800-520-367

●LINE ID：＠yunjihui

https://youtu.be/qQlimLTgT44
 

►姊噴的不是香水，是巴黎的浪漫空氣

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