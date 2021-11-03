【企劃特輯】

MIT台灣製造「保暖黑科技神褲」 襲擊歐美時尚圈

11年前，「石墨烯」因為受到諾貝爾物理學獎的肯定而在全世界一炮而紅，進而被廣泛運用在紡織品、運動用品、醫療用品上，歐美人士對這個「石墨烯」材料著迷不已，特別是當石墨烯導入服飾製作成為運動時的「塑崩褲」後，能夠釋放遠紅外線、產生持續性的循環效果，讓運動表現更強大！石墨烯界的領航者「PP波瑟楓妮」，今年六月推出石墨烯塑崩褲後，短短五個月就賣出十五萬條，不但受到運動族歡迎，穿著也兼顧視覺上的纖細和腿部保健，不僅在台灣造成轟動還熱銷到海外。





▲石墨烯導入服飾能夠產生持續性的循環效果、幫助熱量代謝，讓運動表現更強大。【PP石墨烯塑崩褲官網星空灰限定組】





▲100% 台灣開發製造「PP石墨烯塑崩褲」熱銷到全球。【PP石墨烯塑崩褲 東森星空灰限定組】

黑科技風靡全球 石墨烯開啟21世紀材料新紀元



而「石墨烯」到底是什麼？這個本世界最偉大的黑科技到底強大在哪裡？事實上，在2010年兩位英國曼徹斯特大學物理學家成功在實驗中分離出石墨烯、證實可以單獨存在後，立即獲得諾貝爾物理學努力的肯定、迅速在全世界掀起狂潮；石墨烯具有高傳性，也是目前發現電阻率最小、導電性最佳的物質，也是目前爲止導熱係數最高的材料之一，具有非常好的熱傳導性能，它也比鑽石還堅硬、強度比鋼高100倍，透光性、導熱性、韌性也絕佳！目前也已被運用進各領域開發製造成不同的石墨烯產品，更開啟了新一波的醫療保健新紀元！

▲2010年兩位英國曼徹斯特大學物理學家獲得諾貝爾物理學獎，開啟21世紀材料新紀元



100%台灣開發製造 業者引進千萬紡織機台



石墨烯運用進日常生活後，各項產品都創造優越表現，台灣廠商引用價值千萬的特殊紡織機台的塑崩織法，開發製造這款全球首賣的「PP 石墨烯懶人塑崩褲」，將諾貝爾獎背書的石墨烯材料導入紡織布料中，透過石墨烯極好的熱傳導性能，以及釋放出高能量的遠紅外線波，能達到瞬間保暖的恆溫效果，還能與人體的分子產生共振，增加循環，強大的功效讓運動表現更加優越，而且只有一個尺寸就能讓22腰~46腰的人都穿得下，這正是歐美運動人士對於「PP石墨烯塑崩褲」著迷不已的原因。





▲台灣廠商引用價值千萬的特殊紡織機台的塑崩織法，開發製造「石墨烯塑崩褲」。



針對台灣女性朋友的需求 告別蘿蔔腿、假跨寬



PP石墨烯塑崩褲在設計時，就希望女性朋友在每一個場合都能穿並不侷限於運動時，石墨烯的材質特性讓它穿上極為舒適親膚，春夏不悶熱、秋冬升溫保暖，四季都能穿！現在業者還針對台灣女性朋友的需求做出限量色的部位調整，除了整件褲子依舊採用特殊的塑崩織法外，現在推出加強小腿部位的「星空灰色」，特別強化小腿部位的織法，透過強力塑型讓小腿曲線更纖細、同時透過石墨烯釋放遠紅外線的特性，促進小腿部位肌肉放鬆、幫助循環順暢，讓女性消費者告別蘿蔔腿的煩惱，官網也特別祭出優惠，貨到付款也可以使用五倍券，無論妳是久站或久坐的族群、還是下半身循環較差都可以透過這條塑崩褲改善，成為一條符合日常穿搭兼顧保健的神褲！

林美秀＆吳淡如合體雙代言

全球首款「保暖黑科技神褲」哪裡買？



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