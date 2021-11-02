女議員「1年鏟肉35kg」變正妹　美照被盜用竟變瘦身詐騙代言人

▲鄭孟洳「1年鏟肉35kg」變正妹，竟遭一頁式廣告盜照賣瘦身法寶詐騙。（圖／翻攝自鄭孟洳FB粉絲專頁）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市民進黨市議員鄭孟洳不甘因身材遭網友攻擊，一年就狂減35公斤，整個人小了一號變正妹。不過，近來卻有減肥產品的一頁式網站，盜用她的照片，用以假亂真的文字在販售瘦身產品，她也在FB粉專鄭重澄清，這是假的！健康減肥沒有捷徑，千萬不要購買及食用來路不明產品服用。

鄭孟洳發文表示，剛剛網友傳來減肥產品的一頁式網站，點開來看赫然發現她的照片在裡面，並有以假亂真的文字說我鏟肉35公斤是吃了這個產品，她鄭重陳清，這是假的！並提醒這是照片遭到盜用，請大家不要受騙。

▲鄭孟洳一年狂減35公斤瘦身成功變正妹（右），原先身形較圓潤（左）。（合成圖／翻攝鄭孟洳臉書）

網路的一頁式廣告問題多，常截取正版廠商圖片或新聞報導圖片，在以假亂真並用誇大的文字宣傳商品，藉以吸引民眾目光，消費者通常透過廣告連結至購物網頁，再利用貨運（宅配）業者所提供貨到付款，等到收貨付款後卻經常發現商品與廣告不符或有明顯瑕疵，要退貨時卻遭封鎖或無法聯繫賣家，求助無門。

鄭孟洳說，這件事也說明一頁式廣告詐騙的氾濫，消費者在網購時一定要多加查證，勿輕信網頁廣告。她呼籲，於網路選購時慎選商譽良好的電子商務平台，也請大家在網路上購買前，再三確認店家資訊，務必到官方網站，致電確認無誤後再購買，或是直接到店內選購，共同維護消費者及業者雙方權益。

最後她也提醒大家，健康減肥沒有捷徑，千萬不要購買及食用來路不明產品服用。

▲高雄市議員鄭孟洳靠打拳瘦身有成 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

事實上，鄭孟洳，之前遭受不少韓粉攻擊身材。後期她迷上運動，靠打拳瘦身，從2020年2月份開始減重至今，已經減了約35公斤，整個人小了一號，氣色精神也相對好了許多。





▲鄭孟洳瘦身有成 。（圖／翻攝鄭孟洳臉書）