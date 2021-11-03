謝志偉不返國報告台德關係　外交部：就近觀察德國組閣

▲謝志偉與拿著台灣獨立旗幟的學生合照。（圖／翻攝謝志偉臉書）



記者林銘翰／台北報導

立法院外交及國防委員會召委、國民黨立委陳以信日前發文，要求駐德代表謝志偉在11月22日返台備詢，外交部長吳釗燮則稱，德國剛進行完國會大選，需要有一個大使在那邊坐鎮。對此，外交部次長俞大㵢3日表示，德國政府目前還在組閣當中，外交部需要有代表處就近觀察。

謝志偉日前與持台灣獨立旗幟的學生合照，事後聲稱拿著國旗的人「一邊舉中華民國國旗一邊吐血」，陳以信發函要求謝志偉返台報告，吳釗燮受訪時則稱，德國剛進行完國會大選，在這個非常關鍵緊要的時刻，「我們需要有一個大使在那邊坐鎮」。

立法院外交及國防委員會、經濟委員會3日召開聯席會議，審查行政院函請審議「中華民國（臺灣）政府與貝里斯政府經濟合作協定」案，並邀請外交部、經濟部、財政部關務署、衛福部、農委會、法務部等單位列席。

陳以信質詢時提及，他日前已經安排11月22日進行台灣跟德國之間的業務報告，並且發文外交部邀請謝志偉返國備詢，詢問謝志偉回來了沒有。俞大㵢回應，這個議題先前吳釗燮有回答過，「因為現在德國主要還在組閣中」。

陳以信質疑，所以謝志偉不能回國，是因為德國政黨還在協商組閣，「甘他什麼事，他為什麼不能回來」。俞大㵢則說，這當然有關係，德國新政府跟台灣的關係，有哪些成員，目前正在組成中，一般預計是到年底前。

陳以信說，德國打算在12月6日才要組成新政府，離現在還有1個月的時間，這個時候政府根本是空窗，「你不回來做報告，留在那邊甘他什麼事，他到底幫了什麼忙」，俞大㵢回覆，「當然需要代表在那邊就近觀察，還有跟新的成員」。

陳以信不滿表示，所以謝志偉不回來外交及國防委員會報告，就是為了就近觀察，「一個未來的部長都不知道，人家政黨協商組合，跟他一點都沒有關係」，俞大㵢則強調，沒有拒絕外委會，「我們再找一個適當的時機，他還要隔離」。

陳以信認為，他早在兩個禮拜之前就提出邀請，如果謝志偉當時可以回來，下個禮拜就可以到立法院報告，回去德國還綽綽有餘。

俞大㵢則表示，因為德國在前總理梅克爾16年的執政之下，即將面對一個完全新的、大家完全不知道的政府，「我們要對新的政府，要有比較良好的掌握，所以當然需要代表」。