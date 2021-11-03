反萊豬不能加入CPTPP　蔡壁如轟蘇貞昌「失智了嗎？」美國非會員國

▲蔡壁如。（圖／翻攝蔡壁如臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

反萊豬公投遭行政院長蘇貞昌以「美國不讓我們加入CPTPP」、「反美豬」等口號反駁，對此，民眾黨立委蔡壁如表示，萊豬不等於美豬、美國根本不是CPTPP成員國、全世界160多個國家都不吃萊豬，怒批蘇貞昌「失智了嗎？」為什麼要這樣恐嚇國人。

蔡壁如指出，公投為什麼要「反萊豬」？是因為我們都不想讓自己和孩子吃到含有禁藥的豬肉，堅持反對「萊豬」，就是為了捍衛國人的健康，下一代的健康不應該被政客拿去作任何交換。如果政客為了某種政治利益作出犧牲下一代健康的黑箱作業，就是無恥政客！而且無恥至極！

對於行政院長蘇貞昌說，「如果不照國際規範，美國不會讓我們加入CPTPP、如果「不吃萊豬」中國就會先加入CPTPP」，蔡壁如怒轟，「失智了嗎？美國根本不是CPTPP的會員國！連台美FTA都簽不到的執政黨，現在要用CPTPP綁架全台灣吃萊豬？」

蔡壁如表示，如果按照蘇貞昌院長的邏輯「不吃萊豬就不能加入CPTPP」，那為什麼拒讓萊豬進口的中國大陸就會先加入CPTPP？把人民當白痴耍嗎？別忘了，人民不是笨蛋！然後蘇貞昌再簡化成「反萊豬，就是讓中國高興」；然後再演化成「拒萊豬」就是中共同路人，高舉「抗中保台」旗幟、大賣亡國感，蘇院長，為什麼要這樣恐嚇國人？

蔡壁如強調，我們只是不想吃有毒的豬肉啊！蘇院長一定知道，萊克多巴胺在台灣是列為禁藥，什麼叫「禁藥」？是國家明令禁止使用的藥物，不可以使用在動物身上、也不可以使用在人類身上，全世界有160個國家都這樣明文禁止！

美國多數的豬肉不含萊克多巴胺，但現在蘇院長竟然要國人吃「含有萊克多巴胺的豬肉」，說台美關係要正常化，就要讓國人吃有毒的豬肉！這是何等無能又無恥的政府！

蔡壁如認為，要走出國際、要有正常化的國際經貿關係，需要有為的政府、需要有談判能力的政府，最不需要的是恐嚇人民的政府。深化民主，不是愚化民主！

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