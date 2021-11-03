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不再是紓困孤兒　雲林縣府協助催生「早夜市攤販職業工會」

▲雲林縣轄內的流動攤販中，除少部分有加入勞、農保，仍有500至1000攤是沒有任何保險，政府補助都只「看得到，用不到」形同補助孤兒。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣轄內的流動攤販中，除少部分有加入勞、農保，仍有500至1000攤是沒有任何保險，政府補助都只「看得到，用不到」形同補助孤兒。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

今年疫情襲台嚴重影響各業生計，政府雖推出紓困補助，但夜市攤商因無法加入勞保而無法補助。雲林縣約1500攤商6成以上成紓困孤兒，在東南觀光夜市總幹事黃建發透過縣府輔導下，催生成立「雲林縣早夜市攤販職業工會」，黃建發指出，只要是符合資格即可加入會員，由工會協助投保勞、健保，保障工作福利。

雲林縣夜市攤販5月15日起，因疫情警戒公告停業，無法擺攤後完全零收入，直到7月微解封後才陸續能營業；西螺東南觀光夜市總幹事、同時是「雲林縣早夜市攤販職業工會」理事長的黃建發說，政府發放1至3萬元紓困金，因多數攤販無稅籍或勞保，無法順利申請補貼，或不符合急難紓困申請條件，連急難紓困都領不到。

▲雲林縣轄內的流動攤販中，除少部分有加入勞、農保，仍有500至1000攤是沒有任何保險，政府補助都只「看得到，用不到」形同補助孤兒。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲東南觀光夜市總幹事黃建發透過縣府輔導下，催生成立「雲林縣早夜市攤販職業工會」。（圖／記者蔡佩旻攝）

黃建發說明，雲林縣轄內的流動攤販中，除少部分有加入勞、農保，仍有500至1000攤是沒有任何保險，政府補助都只「看得到，用不到」形同補助孤兒，縣府7月啟動弱勢攤商補助，每攤1800元停業紓困金，縣長張麗善獲知攤販窘境後，希望召組流動攤販成立職業工會，保障相關從業人員的工作福利，歷經3個多月籌備，今天正式成立並召募會員。

黃建發表示，目前陸續有1000名攤販加入會員，而早市部分仍須靠各鄉鎮市有心人士協助輔導，工會也會擴大宣傳，希望早、夜市所有流動攤販都能全面加入會員，保障自己，未來也不會再錯過政府補助。

▲雲林縣轄內的流動攤販中，除少部分有加入勞、農保，仍有500至1000攤是沒有任何保險，政府補助都只「看得到，用不到」形同補助孤兒。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣夜市攤販5月15日起，因疫情警戒公告停業，無法擺攤後完全零收入，直到7月微解封後才陸續能營業。（圖／記者蔡佩旻攝）
 
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