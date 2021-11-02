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即將出任中央要職？議員期鄭文燦「不要忘了對桃園人的承諾」

▲市議員李柏坊期鄭文燦到中央接任要職，不要忘了對桃園人的承諾。（圖／市議會提供）

▲市議員李柏坊期鄭文燦到中央接任要職，不要忘了對桃園人的承諾。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

看好桃園市長鄭文燦即將到中央，接任要職？市議員李柏坊2日於市政總質詢，拋出「不只要做好、還要做更好」10字箴言，總結過去、現在市府團隊為大溪所有建設的付出，經過他所爭取的經費逾165億元，李柏坊期勉相關局處「好還要更好」。

而展望未來，李柏坊說，過去他建議及爭取很多建設案，感謝市長鄭文燦及相關局處為大溪的努力及付出，未來鄭市長如果有機會到中央任職，一定不要忘記對桃園人的承諾，鄭市長當場允諾，「永遠會放在心上」。▲市議員李柏坊期鄭文燦到中央接任要職，不要忘了對桃園人的承諾。（圖／市議會提供）

市議員李柏坊總質詢問政風格，過去均以大幅圖表，用簡單鮮明訴求，凸顯大溪及復興地方的建設需求，然跳脫以往大型圖表的慣例，李柏坊今天用大大的「不只要做好、還要做更好」的10字箴言，代表鄭市長及市府團隊上任以來至今，為大溪做了什麼，還有目前正在進行及未來要做的建設、規畫。

「大溪建設的一小步，是桃園繁榮的一大步」。李柏坊表示，他所有的努力，絕對不會只侷限在地方而已，而是為大溪全方位發展，眼光也會放在全台甚至國際上，他的思考方向，獲得鄭市長的贊同支持。

緊接著，李柏坊更以對市府團隊「點名」方式，逐一詢問「為大溪做了什麼事」，被點名的局處，包括水務局成立河岸地工程管理科及5個大漢溪整治計畫，文化局成立木藝生態博物館、老城區改造，觀旅局石門水庫跨域亮點、北橫國家風景區，工務局埔頂公園升級，體育局阿姆坪水上訓練基地，原民局大溪原民會館空間優化等，這些已完成或正在進行中的建設及工程，初估超過165億元以上。

李柏坊認為，交通問題、木藝生態博物館再生、大漢溪整治計畫、國家風景區等4大面向，將攸關大溪未來的發展。其中為解決國道三號龍潭、土城間交通瓶頸，65號快速道路從板橋延伸到龍潭計畫，還有綠捷延伸大溪及設置大溪轉運站皆為關鍵。

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