誰最適合擔任下一屆總統？　最新民調結果出爐

▲副總統賴清德。（圖／記者黃克翔攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統蔡英文第二任期將在3年後屆滿，2024大選各陣營布局也暗潮洶湧，根據《美麗島電子報》最新曝光的「誰最適合擔任下屆總統？」民調顯示，副總統賴清德以25.5%領先，新北市長侯友宜23.0%緊追在後，桃園市長鄭文燦以6.4%墊底。

根據美麗島電子報公布總統民調，檯面上有望參加2024總統大選的候選人中，副總統賴清德民調25.5%，上升0.4%、新北市長侯友宜23.0%，上升0.1%、台北市長柯文哲14.2%，下跌1.7%、國民黨主席朱立倫9.0%，增加3.1%、桃園市長鄭文燦6.4%，下跌2%。

民眾的政治立場而言，泛藍民眾40.5%認為侯友宜最適合擔任下屆總統，其次朱立倫28.8%、柯文哲10.4%，泛綠民眾53.5%認為賴清德最適合，其次侯友宜11.7%、鄭文燦11.2%，民眾黨支持者57.8%認為柯文哲最適合、其次侯友宜19.3%，而中立民眾26.2%認為侯友宜最適合，其次賴清德14.7%、柯文哲14.6%。

但值得觀察的部分是，在美麗島電子報的信任度調查方面，信任蔡英文或鄭文燦的民眾對柯文哲不信任多於信任，信任賴清德的民眾對柯文哲的信任評價非常分歧，而信任侯友宜的民眾有5成7信任柯文哲，信任朱立倫的民眾則高達7成4信任柯文哲。

雖然隨著疫情緩和，具有醫療專業背景的柯文哲其信任評價與聲望也逐漸降溫，但柯文哲的和藍營高度重疊的支持者比例、光譜，都讓柯的關鍵角色及影響力動見觀瞻，尤其在藍綠人選總體實力差距有限的情形下，柯的加入可能攪亂一池春水，後續局勢仍待密切觀察。