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「外推後的23公頃基本沒藻礁」　鄭文燦：不要用珍愛藻礁名義綁架台灣

記者杜冠霖／綜合報導

迎戰1218四大公投票投票，民進黨今（30日）上午在桃園市舉行首場公投說明會，預估吸引近兩千人入場力挺；對於公投案之一的「珍愛藻礁」，桃園市長鄭文燦指出，三接外推後用到的23公頃基本上沒有藻礁，「如果有人用珍愛藻礁的名義來阻擋能源轉型，這會讓台灣被綁架、陷入空轉。」

鄭文燦表示，現在北部地區供電吃緊，大潭電廠6個機組要變9個，自己也跟經濟部環保署要求，9個機組要比6個機組排放量還低，「但沒有天然氣，電廠沒辦法運作，這是藻礁問題的根源。」

鄭文燦指出，三接取消、大潭電廠就沒有天然氣，北部地區供電吃緊，會有跳電風險，近年台商回流，第一個選的是桃園，總共投資2600多億、佔全台灣5分之1，但台商回來投資要不要電、蓋工廠要不要電、人口增加要不要電，「蓋同意票就是害了台灣！」

對於藻礁議題，鄭文燦指出，自己剛當市長時，中央是馬英九擔任總統、桃園6個立委沒有一個民進黨籍，當時通過中油三接投資計畫，決定要用232公頃大潭海岸，蔡英文執政後，岸上接收改為離岸接收，用到的土地剩下23公頃。現在還要再往外海推455公尺，讓整個海域影響更小，「國民黨全面規劃232公頃做三接，我們把他推到外海，國民黨現在反而要求把三接取消？」

鄭文燦指出，桃園市政府七年來投入了超過八億元，還成立四個保護區，觀新藻礁保護區廣達315公頃、生態很豐富，用貓頭鷹計畫（藻礁汙染源查緝計畫）開罰3億多元、取締1400件，大潭藻礁有9成都保留下來，剩下1成早在20幾年前都已經開發，「現在用到的23公頃基本上沒有藻礁。」

對於珍愛藻礁公投，鄭文燦表示，這一題是能源轉型關鍵，且保護藻礁、保護海岸，桃園團隊已經做到了，「我不敢講100分，但我們盡了最大的力氣。」，鄭表示，如果有人用「珍愛藻礁」的名義來阻擋能源轉型，這會讓台灣被綁架、陷入空轉。

珍愛藻礁公投提案人潘忠政日前則指出，攸關台灣未來永續發展的淨零碳排路徑，在2025後的政策方向付之闕如，關於三接與四接的替代方案評估，政府也研議不足，使民眾難以在充分資訊下做出決定。

潘忠政表示，執政黨在藻礁保育、環評過程都有明顯的程序正義瑕疵，在工程進行中破壞藻礁、刮除柴山多杯孔珊瑚以及近期的泥埋事件，都不見執政黨依法處理，呼籲執政黨應依法行政，更應秉持公投法的精神，公開相關資訊，使人民可以做出最佳選擇。

▼桃園市長鄭文燦。（圖／翻攝直播）

▲▼桃園市長鄭文燦。（圖／翻攝直播）

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