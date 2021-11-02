屏東打造「王船博物館」　永久保存迎王平安祭典百年文化

▲東港迎王平安祭典，圖燒王船 。（圖／資料照片，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

東港3年一科迎王祭典於10月31日感動中圓滿落幕，屏東縣政府文化處在東港警分局旁、也就是東港聯合辦公大樓旁建造一座「造王船博物館」，永久保存迎王平安祭典百年文化，也讓民眾了解到南洋、乃至全世界王船文化。

東港迎王平安祭典被評為一生中一定要參與一次的台灣傳統文化祭典，更是超過百年的國家重要無形文化資產，屏東從2018年起就開始規劃王船博物館，保留屏東三大迎王文化和造船匠師智慧讓全世界看見。

縣府文 化處長吳明榮今(2)日表示，王船博物館包括軟硬體等設施，總工程費7億多元，預計於11月底動土，2年完工，完工後館內會有一艘比照一比一大小的王船，就在挑高大廳中震撼全場，更會透過科技打造迎王沉浸式劇場。

博物館的外觀以王船形象呈現，以折線表達海的樣態，上方開孔象徵王船「龍目」，加上周圍圓孔形成濺起的水花，更嵌入瞭望台能遠眺海岸，內有龍骨結構高掛在天花板，未來除了3年一科的迎王祭典，也能隨時進到王船博物館感受迎王魅力。

吳處長說，館內東港迎王的王船延伸到屏東迎王王船、台灣迎王王船到南洋、乃至全世界迎王王船，透內互動方式，讓民眾了解全世界不同王船，及其祭典文化意涵。