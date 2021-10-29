東港迎王祭孕婦擠人潮看陣頭　鞭炮聲中痛苦捂胸…警消總動員

▲東港警分局機動派出所協助攤商及孕婦送醫 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

東港迎王祭典熱鬧進行；有攤商忙於生意，滴水未進，血糖過低；有孕婦看陣頭入廟，疑因現場鞭炮聲過大，表情痛苦並捂著胸口，維持秩序的東港警分局員警見狀，聯絡救護車並開道送醫。

因應迎王祭典信眾眾集，東港警分局於東隆宮內設立機動派出所以應變突發狀況，27日凌晨1時許，突然有二位民眾神色慌張邊招手邊向機動派出所方向跑來，表示牌樓下有一名婦人疑似身體不適。

現場指揮官崁頂所所長童聖哲及副所長吳宏仁、警員湯雅涵立即前往，到場瞭解為民眾許姓婦人(61歲)為附近擺設攤販的攤商，因生意太好忙於工作而忘了吃飯，再加上整日滴水未進，導致血糖太低暈眩，向路旁住家借用廁所感到不適，通知員警聯絡救護車開道送醫治療。

28日凌晨0時20分許在東隆街代天府牌樓前發現一名賴姓孕婦(23歲)在觀看陣頭入廟，疑因現場鞭炮聲過大，導致身體不適蹲坐路旁，她表情痛苦並捂著胸口，當下被擔服快打3號警員呂坤翰發現，立即連繫救護車，惟該路段壅塞，呂員持指揮棒於救護車前開道引導救護車進入，順利將她送醫救護。

東港警分局長林文煜表示，設立機動派出所目的為方便民眾報案即時提供服務，提高見警率並主動接觸民眾並關懷，讓民眾能感受到警察的用心；也提醒民眾平時請多留意身體狀況，隨時自我檢查，若發現身體出現異常及遇突發狀況可撥打110或119，警消同仁會立即到場協助。