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全國遊客注意！東港麥當勞+潮州冷熱冰店　科技執法11月1日啟動

▲屏東縣17處科技執法地點，警方提醒用路人注意 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲屏東縣17處科技執法地點，警方提醒用路人注意 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局為避免車輛違規發生車禍事故，造成不可彌補的傷亡，針對屏東市區、潮州及東港等經常違規熱點，進行科技執法取締違規用路行為，以導正民眾正確用路習慣，新科技設備確定於11月1日同步正式執法，其中7處是1日新增啟用，期有效遏止違規行為，進而防制交通事故發生。

▲屏東縣17處科技執法地點，警方提醒用路人注意 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲屏東縣17處科技執法地點，警方提醒用路人注意 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

縣警局說，目前建置的「路口多功能科技執法系統」，設置於屏東市中正路與勝利路口、復興北路與逢甲路口、和生路與建國路口等事故熱點，自動辨識常見於路口易肇事的交通違規及易影響主線車流之違規行為；如闖紅燈、未依規定兩段式左轉等違規行為。

另在潮州鎮新生路149、55、50號前，朝昇路與延平路口等4處，以及東港鎮中正路107號前、中山路2-41號前、台27線新園鄉仙吉路與店口路口等處新增科技執法設備，進行違規停車取締，以全天候科技化執法方式，確保行車秩序及交通安全。

交通隊說，有鑒於闖紅燈、超速、車輛未依規定轉彎等交通違規行為，稍縱即逝，取締不易，更是發生交通事故的原因，為減少地區是類車禍發生，該單位每月均定期檢討防制策略及滾動檢討成效，進行調整因應。

縣警局長劉印宮表示，設置這些科技執法設備的用意，目的在於要求駕駛人行經這些路段、路口時，務必確實遵守交通規則，保障自身及他人的用路安全，絕非以取締違規為目的，希望民眾多予支持與鼓勵，共同維護屏東交通安全與順暢。

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