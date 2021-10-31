東港迎王祭典「燒王船」重頭戲　數萬信眾「手機紀錄」驚嘆連連

▲東港迎王祭典31日清晨舉行燒王船儀式，吸引數以萬計信眾參與，感動連連 。（圖／民眾提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

3年1科的屏東東港迎王平安祭典，今(31)日進行送王船儀式，吸引來自數萬來自全台各地信眾參與，清晨5時30分燒王船，紛紛以手機紀錄最感動的這一刻，驚嘆連連，結束本科的王船祭典。

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▲▼東隆宮送王船儀式。

東港迎王祭典於24日下午在鎮海公園「請王」後，由封府千歲代天狩，展開8天活動。

昨天進行「遷船」儀式，七角頭各負責王船各項器具，船身、中桅、前、後桅和桅帆，前、後錠，隊伍浩浩蕩蕩遶行東港主要街道，吸引大批信眾湧入，擠滿街道。

今天是最後一天，也是主要重頭儀式「燒王船」，昨晚起各地信眾湧入東隆宮，準備參與這重儀式，人潮沸騰。

凌晨2二點多，3聲鳴炮，送王隊伍依序向鎮海公園海邊前進，將通往海邊的道路擠得水洩不通，往寬敞的街道此時已擁人潮，送王的地點更是水洩不通；當王船與七角頭就定位後，轎班、東隆宮人員、信眾共同合力將一袋袋的金紙、米豆包、替身等送上王船，面向回程，立桅、懸燈、升帆，恭請王駕上船。

清晨5時30分，道長用鋤頭開條水路直通外海，收錨鳴炮，點燒王船，熊熊大火隨風直沖天際，相當壯觀，各地信眾帶著虔誠的心願逐漸散去，結束本科王船祭典。