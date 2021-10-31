東港8天迎王祭典結束　東港警圓滿達成任務滿滿感謝

▲8天東港迎王祭典31日結束，東港警方圓滿達成任務 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

東港迎王祭典(31)日清晨5時30分燒王船後，8天的活動在東隆宮廟方與轄區的東港警分局通力合作下，不僅提供民眾即時的協助，也讓整個迎王活動更加順暢，完美、成功劃下完美句點。

東港警分局表示，為了完成這場隆重、肅穆、莊嚴、全國矚目的宗教盛事，動員所有警力，並事前積極與廟方舉辦多場協調會議，了解各項科儀活動性質與流程，適時提出建議與協助，並加強各項防疫宣導作為。

另這次廟方還特別為陣頭裝上GPS定位系統，透過網路連結，警方亦可隨時掌握遶境隊伍的位置及距離，另外分局員警也利用路口監視器及架設警用M-Police在重要路口、地點即時監控，以利調度警力在各路口維持交通秩序及東隆宮廣場治安，協助典禮平安舉行。

警方及廟方也很感謝在地鄉親及參與香客的支持及有序的配合，讓迎王祭典沒有造成交通阻塞及發生治安事件，讓這次活動順利圓滿。

東港警分局長林文煜表示，迎王遶境是東港地區3年一度的盛事，參與的宮廟及人數頗多，除感謝分局、支援同仁及協勤民力的辛勞，也感謝警察局局長劉印宮及各級長官對於所有戮力執勤同仁的慰勉，另也感謝東隆宮及各宮廟陣頭的高度自主管理，使整場活動在祥和的氛圍下圓滿落幕。