國旅券今最後一抽出爐！　 四週、23組中獎號碼一次看

▲國旅券最後一週抽籤。（圖／記者許維寧攝）

記者許維寧／台北報導

交通部觀光局推出240萬份面額1千元「國旅券」，今天（11/2）完成最後一週抽獎活動，獎號分別為：「32、02、87、93、82、17」《東森新媒體ETtoday》也為讀者整理過去三週中獎號碼。已經於前三週抽中的民眾，可至「國旅券官網」點選「中籤民眾領券入口」，並輸入手機號碼和驗證碼後進入驗證，中獎者即可領取QR Code代碼。

其中87、32已於第一週和第二週開出。觀光局主任秘書林佩君表示，由於四週以來持續有民眾登記加碼券，因此抽出的號碼不排除，方便後續加入的民眾也有中獎機會。但先前已經登記並抽中的民眾，這一次再抽出同樣的號碼則會被排除，不會再重複中獎。

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觀光局國旅券超夯，共吸引超過一千萬人登記抽獎，前三週已經連續三週抽出逾180萬份，前三週中獎號碼分別為：

第一週：21、32、67、97、98、410

第二週：87、04、40、29、71

第三週：44、34、09、55、35、041

國旅券已於昨日開放民眾折抵使用。觀光局也說，取得QR Code後可前往合作業者購買旅遊相關商品，臨櫃結帳時出示QR Code，並告知中獎者身分證號後四碼即可抵用。如果民眾不會使用手機，也可以直接告知業者票號和身分證末四碼。若於線上商店抵用，則依各電商平台結帳指引輸入國旅券票號及身分證後四碼檢核後即可。

另外，觀光局也表示，國旅券也可以讓家人使用，現場消費抵用時除了出示QR code掃描外，消費者需再輸入中獎者身分證末四碼，才可以確認抵用。除此之外，國旅券也可以一次折抵多張，只要分別出示每張國旅券的QR code、輸入中獎者身分證末四碼即可。

至於相關的國旅券合作業者，民眾可至「國旅券抵用平台」，點選「合作店家資訊查詢」即可檢索相關合作業者，目前已有超過6500家業者申請加入國旅券，業者遍佈旅行社、遊樂園區、旅宿業、觀光工廠等。明天開始即可開放抵用，使用期限至明年4月30日晚間23時59分截止，逾期失效