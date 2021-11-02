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社會 社會焦點 保障人權

暴走外送員要騎士「立正站好」　狂譙5分鐘跳針8問：你當幾年兵

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名蘇姓外送員，因為綠燈起步還在看手機，不爽被一旁梁姓兄弟檔機車騎士提醒「綠燈、還看手機」，蘇男整個人抓狂不斷的口出三字經，還嗆對方「欠教育」、「給我立正站好手插腰」、連問了8次「你當幾年兵」，警方到場後發現他酒測值0.57，到了警局門口還試圖攻擊警察，動用6名警力才制伏。

▲彰化1名熊貓外送員酒駕遭警壓制。（圖／民眾提供）

▲彰化1名熊貓外送員酒駕遭警壓制。（圖／民眾提供）

這起事件發生在昨日12時5分在，雙方復於中山路與陳陵路口處停車互相理論，蘇男情緒失控向梁姓兄弟辱罵三字經，及作勢毆打及言詞恐嚇梁姓兄弟致生畏懼 ，並自行錄影蒐證，梁姓兄弟告知警方要當場向蘇男提出恐嚇危害安全及公然侮辱告訴，該所員警隨即請雙方回派出所配合調查 。

蘇男只因為綠燈亮了滑手機，不爽被提醒整個人大暴走，在大馬路上大演口角行動劇碼，「來啊！」，還不斷的幹礁對方「X你娘、白目」，還問對方「你懂不懂」、「照三頓打乎死」，手指還不斷的指向對方，作勢要揍對方，「你幾年次的」，還跳針連問了8次「你當幾年兵」，要離開前還補上一句「你欠教育」、「欠老父老母教訓」、「是旁邊無路倘走喔」，狂礁的過程有整整5分鐘。

▲彰化1名熊貓外送員酒駕遭警壓制。（圖／民眾提供）

員警向蘇男說明逮捕程序時，蘇男再度情緒失控，並辱罵處理員警及拒捕，造成其中一名蕭姓員警左右手指及手臂擦傷，遭員警依照妨害公務罪現行犯逮捕 ，罪加一條 ，其脫下口罩時散發濃濃酒味 ，警方立馬對雙方駕駛人實施酒測，梁姓兄弟均為0、蘇男酒測值為0.57mg/L，全案依法將蘇姓嫌犯依照公然侮辱、恐嚇危害安全、妨害公務及公共危險罪偵辦，移送彰化地檢署。

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