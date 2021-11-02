影／結伴桃園山區釣魚1人落水　2小時後救上岸家屬忍痛放棄急救

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市5名釣客1日上午結伴到復興區台7線大漢溪釣魚，下午欲渡溪到對岸時，其中1名釣客疑似踩空不慎落水，其餘釣客見狀來不急施救，趕緊打電話向110、119報案求助，警方與消防救護人沿著大漢溪沿岸搜救，由於落水處溪水湍急且沿岸濕滑陡峭，救護人員耗費2小時終於打撈上岸，但早已無呼吸心跳，家屬趕抵時忍痛放棄送醫急救，後續將由大溪警方報驗處理。

▲桃園市5名釣客1日下午在復興區下方大漢溪釣魚，欲渡溪到對岸時，其中66歲陳姓釣客疑似踩空被湍急溪流沖走，桃園市消防搜救人員到場搶救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市5名釣客1日下午在復興區下方大漢溪釣魚，其中陳姓釣客被湍急溪流沖走，消防搜救人員在現場搜救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大溪警分局指出，來自平鎮區5名釣客1日上午結伴前往復興區台7線，憶及北橫49.3公里處大漢溪垂釣，下午1時17分欲渡溪至對岸，其中66歲陳姓釣客疑似踩空落水，隨即遭湍急溪流沖往下游，同行4名釣客立即打電話報警求助。

大溪警分局巴陵派出所立即會同消防局第四大隊巴陵分隊、大溪、圳頂等單位共計出動22名警消與7輛各式救災車輛前往救援，因陳姓釣客落水處在北橫大曼橋下100公尺處，該路段地勢非常陡峭且溪水湍急，救難人員沿著溪畔架起鋼索搜救，經過約2小時搜救，在下午3時30分發現落水的陳姓釣客，打撈上岸後已無呼吸心跳。

▲桃園市5名釣客1日下午在復興區下方大漢溪釣魚，其中66歲陳姓釣客踩空，被湍急溪流沖走，消防搜救人員打撈上岸後在岸邊急救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

消防局緊急申請空勤總部支援，空勤直升機太約下午4時40分從松山機場起飛，但因墜溪上空時因地形限制無法降落，下午5時8分折返；警消合力將陳姓釣客在晚間6時許搬運抵達台7線49.3公里處，家屬聞訊趕來，目睹救護人員施以CPR搶救多時仍未恢復心跳呼吸等狀況，隨後忍痛放棄送醫急救。

消防局第四大隊大隊長郭百倫指出，復興區溪河流眾多，水文特性複雜，看似平穩水面，水底下卻暗藏急流，民眾應選擇安全處所釣魚戲水，並應自備救生裝備較為妥適，若發現有人溺水，切勿冒然下水施救，應立即呼救或打電話求智物，才能降低溺水意外發生，卻保自身生命安全。

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