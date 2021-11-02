迎戰春節返台潮！防疫旅館吃緊　觀光局：今年底擴增至3萬間

▲觀光局表示，盼旅宿業者持續投入加入防疫旅館行列。示意圖。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許維寧／台北報導

隨農曆春節逼近不少旅外國人預計將返台過年，不少縣市已傳出防疫旅館預定已滿。中央流行疫情指揮中心已於昨日放寬春節期間檢疫規定，屆時民眾10天需在旅館檢疫，剩下的4天則能返家。交通部觀光局今天（11/2）表示，隨檢疫規定調整防疫量能已能漸漸增加，也盼業者持續加入，希望年底可以達成3萬間的目標。

交通部觀光局長張錫聰今接受媒體聯訪時表示，昨日指揮中心已經宣布，春節期間返台者於旅館的檢疫天數可降至10天，剩下的4天則可返家檢疫，預估該規定已能釋出相當的檢疫量能，原來需檢疫14天業者一個房間一個月內僅能接2個梯次，改成10天後一個月理想狀況則能接3梯次，加上同住家屬也能住一房，量能確實有增加。

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張錫聰也說，另一方面觀光局也持續協調地方政府，盼有更多旅宿業者加入防疫旅館行列，目前全台防疫旅館數約為2萬5000間，希望今年底可以達成3萬間的目標。

另外，張錫聰也談到，由於檢疫規定調整，除了會影響業者住房安排也可能影響民眾選定航班，為了讓更多民眾返台，除了呼籲旅宿業者盡力配合外，也呼籲民眾可以分批、分流返台。