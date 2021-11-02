黃瀞瑩、陳思宇爭士北　柯文哲：一黨多人選「比找不到人好」

記者袁茵／台北報導

民眾黨台北市黨部9月進行議員意願登記，台北市政府副發言人「學姐」黃瀞瑩登記士林、北投區，不過台北市議員陳建銘女兒、前台北市觀傳局長陳思宇也登記該區，未來兩人將上演「雙姝對決」。身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲2日表示，一個黨很多人出來選，比找不到人選好。

▲台北市長柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

民眾黨北市黨部於9月進行2022縣市議員、里長選舉意願調查，民眾黨傾向一區提名一人。據了解，擁有眾多支持者的黃瀞瑩確定填寫北市第一選區士林、北投；而陳思宇選擇接棒父親、現任台北市議員陳建銘，同樣填寫登記士林、北投選區，兩人撞同一選區的消息已曝光長達一年，雙方至今皆對士北堅持到底。

被問到民眾黨多人有意願參選議員，其中士北區包括黃瀞瑩與陳思宇，柯文哲2日出席2021台北購起來記者會時表示，都還沒到最後提名，緊張什麼？一個黨有很多人出來選，比找不到人選好，有時候比較樂觀地看，「至少現在很多人願意參加民眾黨。」

被問到是否決定只提一席？柯文哲說，過去有規定，通常一區一席為原則，超過的話要由縣市黨部走遴選程序提報上來，自己仍主張地方分權概念，而不是黨中央下一道命令，大家都一定要如此遵守。