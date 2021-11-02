蘇貞昌稱「反萊豬」讓台不能入CPTPP　柯文哲：還有福島核食問題

記者袁茵／台北報導

四大公投將於12月18日登場，國民黨日前指控民進黨將「反萊豬」營造成「反美豬」，而行政院長蘇貞昌2日則回應，國民黨一直反對萊豬，使台灣不能加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）。對此，台北市長柯文哲2日中午回應，過去日本政府高層就跟他說過，台灣要加入CPTPP，還需要討論日本福島核食，「還有很多問題要面對。」

▲台北市長柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

蘇貞昌2日赴立法院備詢前表示，國民黨開放萊牛、自己也吃美牛，但是卻反對萊豬，這很矛盾，且含萊克多巴胺、符合國際標準的豬肉，美國人已吃了幾十年，AIT處長更說自己吃、也讓孩子吃，所以美國人不是自己不吃才賣到台灣來。

蘇貞昌指出，全世界1百多個國家都接受含萊劑標準的豬肉，尤其CPTPP的11個會員國都准進口萊豬，政府這個國際貿易的政策是要走向國際，而國民黨一直反對，不但矛盾而且是讓台灣走不出來，「讓台灣不能加入CPTPP，讓中國早一點加入、讓中國高興」。

針對蘇貞昌稱國民黨反對萊豬，讓台灣不能加入CPTPP？柯文哲2日出席2021台北購起來記者會時回應，過去日本政府高層當面跟他說過，台灣要進入CPTPP，福島核食得要拿出來討論，所以很多東西不要只有政治一時運用。

柯文哲表示，現在說不吃萊豬，所以不能進CPTPP，但日本政府好幾年前就告訴過他，「你那個福島食品不解決，我們怎麼幫助你？這是當面講的喔！所以還是有很多問題要面對。」