大獎奧迪、特斯拉！北市單筆消費200元↑　1動作就能抽iPhone、名車

▲台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊參加「2021台北購起來」活動，只要登錄在北市店家單筆消費200元以上發票，就可以抽奧迪、特斯拉、Lexus等車輛。（圖／記者袁茵攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

為提振台北市商機，台北市政府自11月2日起至2022年2月15日止，推出為期近3.5個月的「2021台北購起來」消費抽獎活動，民眾只要在活動期間內到台北市店家消費滿200元，並登錄發票或收據，就有機會抽到奧迪e-tron 55 advanced豪華電動休旅車、特斯拉MODEL 3、Lexus UX 250等好禮。

台北市政府2日舉辦「2021台北購起來」消費抽獎活動，民眾只要在台北市店家消費，持有2021年10月8日至111年2月15日的發票或收據，單筆消費金額每滿新台幣200元以上，就可以到活動官網登錄，獲得1次抽獎機會，若於特約商店消費更可獲得2次抽獎機會，單筆消費最多獲得100次抽獎機會，並於2021年11月6日至2022年2月22日抽出各項好禮。

另為鼓勵民眾多加於受疫情影響最為嚴峻的萬華區店家消費，凡於稅籍設立於北市萬華區店家消費民眾，除了可參與前述抽獎外，還可額外再參與「萬華加碼月月抽」活動。

此外，本次活動延續2020年的串聯雲端發票綁定機制，民眾只需要於活動官網首次登入時，勾選同意串接雲端發票，後續系統會將發票自動匯入參與抽獎，輕鬆參與「2021台北購起來」消費抽獎活動；為鼓勵民眾使用雲端發票登錄，2021至11月2日起至2021年11月5日期間，至活動官網完成一筆消費滿新台幣200元以上的雲端發票登錄，就有機會抽到13吋MacBook Pro。

台北市長柯文哲表示，現階段疫情漸趨緩，振興經濟是北市府當前首要之務，為提升民眾消費意願，推出消費登錄抽獎活動，並預計招募1000間特約店家提供折扣或優惠，整合市府民間資源擴大活動效益，再搭配即將推出的熊好券或中央振興5倍券，以有效刺激購物率，提升整體買氣，共同提振商機活絡商業發展目標。

【活動獎品一覽表】

日日抽：iPhone 13。

週週抽：「返現100倍」郵政禮券及商圈特色好禮。

月月抽：Tesla MODEL 3、Lexus UX 250h、金元寶、熱門小家電、台北地下街禮券、台北悠遊儲值金。

萬華加碼月月抽：Tesla MODEL 3、Lexus UX 250h、Gogoro 電動機車、金元寶、台北悠遊儲值金。

總抽：Audi e-tron 55 advanced豪華電動休旅車、1兩重黃金金條、MacBook Air、VIVE Flow VR眼鏡、PS5、Nintendo Switch健身環大冒險主機組合、Dyson及禾聯多項熱門3C家電。

【登錄發票網址請點此】