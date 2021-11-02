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前建管處科長涉圖利　柯文哲：扣大帽子「讓公務員不太敢做事」

記者袁茵／台北報導

前台北市建管處使用科長陳建銘被控接受某台北市議員關說，替被裁罰6萬元的裝修公司撤銷罰單，台北地檢署1日約談陳建銘等6人，依涉犯《貪污治罪條例》圖利罪，諭令陳建銘以20萬元交保，其餘3名公務員以5萬到10萬元、業者10萬元交保。台北市長柯文哲2日表示，要等調查結果，長期以來公務員都不太敢做事，因為動不動就被扣圖利的帽子。

▲▼台北市長柯文哲宣布加碼特斯拉。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市長柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

北市一間裝修公司在2020年時，就因未依規定申請室內裝修許可，擅自進行裝潢工程遭人檢舉，台北市都發局建築工程管理工程處依違反《建築法》，對業者製單開罰，孰料時任建管處科長的陳建銘疑受議員關說，竟幫忙撤銷罰單，讓業者免繳6萬元罰鍰。

台北地檢署接獲檢舉情資，指揮調查局台北市調處分持5張法院核發的搜索票，前往建管處等地搜索，並以被告身份約談陳建銘等多名涉案公務員，林姓業者也被約談到案，以釐清案情。經漏夜訊問後，陳建銘以20萬元交保，涉案的建管處公務員胡煌堯、莊家維各以10萬元、王夢娟5萬元交保；業者林欣怡則以10萬元交保候傳。

針對前建管處科長涉圖利，柯文哲2日出席2021台北購起來記者會時表示，很多事情還是要等調查結果，但比較關心的是，到底「圖利」跟「服務」兩個要怎麼區分？這還是很大的問題，「有時開單，（對方）來陳情、申訴，我們就罰款金額減量、甚至取消，你說他是圖利？我倒覺得這也是⋯」

柯文哲提及，為什麼公務員長期以來都不太敢做事？這也是很大的問題，「動不動就扣個大帽子『圖利』，包括警察，有時警察處理勤務，動不動扣個傷害罪、什麼罪，天阿！變成警察袖手旁觀、公務員能拖就拖，這不是好的文化。」要建立個廉能政府，也要建立讓公務員安心執法的環境。

被問到是否覺得不算關說？柯文哲說，「你想想看，難道是官員去關說官員？」也不要說關說，有時議員叫「關切」，還有另個問題，議員關切跟關說的線要怎麼劃分？這也是問題。

柯文哲認為，出問題的話就把整個來龍去脈再檢視一遍，確定對方有無把錢放入自己口袋、過程如何，如果有規定不清楚的地方，「遇到問題，就把規則寫清楚一點。」

最後，柯文哲強調，「關心跟關切怎麼分？服務跟圖利怎麼分？」還是把規則講清楚，建立一個讓公務員安心執法環境，這是要做的事情。

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