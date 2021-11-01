扯！西門町青少年「重摔、飛踢街友」還拍抖音　北市譴責暴力攻擊

記者袁茵／台北報導

短影音分享平台「TikTok」（抖音）在台灣受到青少年喜愛，近日許多網友發現，有部分青少年到西門町拍攝並騷擾黃姓街友，讓許多人直言「怎麼沒人出面制止？」對此，台北市社會局長周榆修1日表示，嚴厲譴責任何語言或行為暴力與攻擊。

▲西門町青少年騷擾黃姓街友。（圖／翻攝自爆廢公社公開版，下同）

日前有網友於Dcard發表名為「這社會壞了，連街友都要欺負」一文，提及TikTok近期出現黃姓街友在西門町商圈的影片，一開始幾乎都是民眾與黃姓街友搭話畫面，但後來開始出現一堆人「玩」、騷擾等言行，導致該名街友行為越來越脫序，上週甚至出現一群人圍觀看青少年們言語攻擊街友等影片。

而臉書社團「爆廢公社」也有人貼出相關影片，只見黃姓街友遭到青少年重摔、飛踢，一旁還有許多民眾持手機圍觀。底下網友們留言，「這個社會病了」、「有必要這麼做嗎」、「這樣捉弄很好玩嗎」、「很想問這街友到底是招誰惹誰？」

針對網路評論有青少年於西門町騷擾街友一案，台北市社會局長周榆修1日表示，經查該案並非北市列冊街友，但社會局針對本市街友的關心，持續擴大並積極結合民間團體，共同提供各項街友支持性服務。

周榆修提及，另為倡導民眾對街友多包容的態度，除了透過社區派工方式讓街友在社區中進行環境清潔工作，不僅協助其透過就業自立，給予街友尊嚴，並藉此回饋社區以促成與社區融合相處，爭取彼此包容、和諧。

周榆修強調，在自由民主的文明社會，任何人都應該彼此相互尊重，並嚴厲譴責任何語言或行為的暴力與攻擊，以遏止暴力蔓延。

另外，針對街友須協助部分，周榆修指出，社會局也會依遊民個別需求，提供生活救助、福利申請及就醫等服務，並轉介勞動局提供就業媒合，輔導遊民租屋自立，脫離街友獲得穩定生活。對於有意願安置的街友，提供收容及輔導，幫助街友脫離街頭回歸社區生活；對於目前暫無安置意願者，依《社會救助法》第17條規定，予以列冊持續輔導。