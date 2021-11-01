打2劑仍突破性感染4主因！醫警示「1時間點」：要面對第4劑疫苗

▲打疫苗仍遭突破性感染，研究人員點出4大原因。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／綜合報導

台灣已連續5天本土＋0，但仍不時傳出有突破性感染確診者，究竟已經接種完2劑疫苗，為何還會遭受感染？胸腔內科暨重症醫學黃軒引述研究提出「4大因素」是關鍵，包括疫苗種類、接種後的時間、變種病毒以及個人免疫反應。他也警示，若到明年底地球上的疫情仍未宣布結束，人類將要面對第4劑疫苗。

黃軒醫師今（1）日在粉專引述英國最新研究發現，已經打滿2劑疫苗者，每500名就會有一人被突破感染，約佔0.2%，但並非每個人都有一樣的危險。研究人員認為已經完整接種2劑疫苗者，會不會遭受突破性感染，其中影響關鍵有4點。

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1.疫苗種類

臨床試驗發現，完整接種莫德納疫苗者可降低94%染上新冠肺炎的風險，若打BNT，這一風險可降低95%，施打嬌生和AZ的染疫風險則各自降低約66%和70%。而接種的疫苗廠牌不同，保護力自然也有差異。

2.接種後的時間

一篇尚待同儕審查的研究於9/30發表於bioRxiv期刊指出，許多接種完BNT的民眾，在打完第2劑的6個月後，體內不再擁有可立刻對抗新冠病毒的中和抗體。而史丹佛和艾莫瑞大學研究人員發現，BNT受試者體內原本的高中和抗體會隨時間減少，並在7個月後驟降近10倍。

此外，研究也顯示，約有半數受試者在打完第2劑的6個月後，體內已測不到可對抗Delta、Beta和Mu變種病毒株的抗體。意味著打滿第2劑疫苗超過6個月，很多突破性感染就會發生。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞在10/5記者會中被問到此事回應，目前無法看到該研究全文包括測什麼樣的抗體、用什麼方式？他認為應回歸科學面，評估研究人數以及後續追蹤的方法學上的議題，只要對疫苗政策有相關影響，都會提到專家會議討論。

▲變種病毒使得疫苗保護力下降，人們遭到突破性感染的機率也增加。（示意圖／記者李毓康攝）

3.變種病毒

隨著完整接種時間拉長至6個月，受試者體內已測不到可對抗變種病毒株的抗體；另一研究也發現，AZ疫苗在打滿2劑2～4週後，對於Delta病毒保護尚有87%，但待4～5個月後，保護力已下降至77%。變種病毒不斷改變基因突變點，也減弱了疫苗的作用，讓人擔心變種病毒的疫苗逃脫現象。

4.你的免疫反應

免疫系統能力會隨年紀增長，免疫反應會下降，例如患有慢性疾病者、老人，對於疫苗引起的免疫反應，就比健康的人差，這也是為何國外告知這些高危險族群必須追加打疫苗。

▲若到明年底全球疫情仍未結束，人類可能要打第4劑疫苗。（示意圖／記者蔡玟君攝）

完整接種疫苗後仍要小心！黃軒提醒，只要地球上疫情還未宣布結束，任何人打滿2劑疫苗都要小心突破性感染。即使已追加打完第3劑也別高興太早，因為全球仍在大流行下，仍有被突破感染機會，若到明年底地球上的疫情仍未宣布結束，人類仍要面對第4劑疫苗。

黃軒強調，疫苗使你「免重症、免死亡、免住院」，但不一定會使你免於感染。一定要打滿疫苗，即使突破感染也幾乎無症狀或輕微症狀而已。他也喊話，疫情還未結束，國人仍要堅守抗疫崗位。