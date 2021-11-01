疑嘲笑男同學沒打BNT！北市國中女「遭揮拳打斷鼻樑」

▲校園傳出因施打BNT發生肢體衝突。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者許若茵／採訪報導

校園BNT開打，竟傳出暴力事件！台北市某國中女學生疑嘲笑同班男同學沒打疫苗，遭男同學揮拳打斷鼻樑。對此，台北市教育局證實，確有學生因BNT施打發生肢體衝突，雖然是否有嘲笑行為難以判斷，但呼籲不論是大人或是小孩，都應尊重他人施打意願。

12~17歲學生陸續在校園集中接種BNT疫苗，但卻傳出疑似有女學生因嘲笑同班男同學未接種，竟遭男同學毆打，鼻樑骨也遭打斷，且校方並未在第一時間通知家長，僅請男同學家長出面。不過據了解，男同學在接種疫苗前有就醫，經醫師評估不建議接種，才會沒打疫苗。

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台北市教育局中等教育科長黃喬偉說明，事件發生在10月上旬，確實有學生針對施打BNT發生肢體衝突，不過到底是否有嘲笑行為很難判斷，目前學校已針對當事學生進行輔導，至於為何未在第一時間通知女學生家長，黃喬偉認為，校方立即處置可能是先找男學生家長，較晚通知女方家長，現雙方家長仍在商談和解內容。

黃喬偉呼籲，施打疫苗是個人意願，不管是大人或是小孩都不應有嘲笑戲謔行為，教育局會請校方多加宣導，施打疫苗應尊重他人是否施打，也會協助校方進行相關輔導措施，持續追蹤學生狀態，讓學生能和好，事件圓滿落幕；校方則暫無回應。