陸本土確診增59例　15天擴散12省22城累計347人

▲黑龍江黑河全城進行環境消毒殺菌工程。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家衛健委今（1）日通報，10月31日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例92例。其中，本土病例59例，分布於黑龍江、甘肅、河北、內蒙古、寧夏、浙江、江西、山東及青海等9省，境外輸入病例則是33例，含12例由無症狀感染者轉為確診病例。

本土疫情方面，59名確診病例分別出現在黑龍江27例（黑河市25例、哈爾濱市2例）；甘肅10例（蘭州市5例、天水市5例）；河北9例（石家莊市7例、保定市2例）；內蒙古6例（阿拉善盟5例、錫林郭勒盟1例）；寧夏3例（銀川市）；浙江1例（杭州市）；江西1例（九江市）；山東1例（日照市）；青海1例（西寧市）。

截至10月31日止，這輪始於10月19日陝西、甘肅、內蒙古一帶的本土新冠肺炎疫情已擴散至12省22城，累計確診數達347人。大陸國家衛健委疾控局副局長吳良有表示，湖北、湖南、貴州、陝西等省份連續4天以上沒有新發病例，這些地區的疫情正在得到有效控制，至於北京、河北、山東、青海、寧夏等省份疫情基本平穩，甘肅近期的病例主要從集中隔離點發現，下一步將加快對感染來源調查和傳染源管控，盡快切斷社區傳播鏈。

▲大陸本土疫情15天擴散12省22城。（圖／翻攝澎湃新聞）

值得注意的是，黑龍江黑河市突增多例本土確診，疫情與近期內蒙古、甘肅等省區均無關聯，已呈現社區傳播情形，存在擴散風險。此外，江西鉛山30日發現的本土確診案例未曾離開江西，10月31日九江出現的1名核酸陽性人員為鉛山確診病例同事，確定為鉛山縣確診病例的關聯病例，該地的疫情防控仍存在高度擴散風險。