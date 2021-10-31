公投「四個同意，就是民意」　趙少康：反萊豬不等於反美豬

▲趙少康cosplay魷魚遊戲角色 。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

迎戰1218四大公投，台北市議員羅智強於10月30日起展開夜宿凱道49天行動，31日來到第二天，找來中廣董事長趙少康擔任神秘嘉賓，趙少康表示，民進黨對結果很緊張，因為這四大公投就是對蔡政府政策的不同意投票，「如果有任何政客或政黨，只圖一黨之私，人民必須大加撻伐、把他們趕下來。」

趙少康指出，看起來民進黨對結果很緊張，因為這四大公投就是對蔡政府政策的不同意投票。其中，民進黨操作國民黨反美豬就是反美國，事實是我們反的是萊豬，不是美豬，萊豬在美國只占兩成，「AIT處長說自己和孩子都吃美豬，但她沒說她有吃萊豬。我要強調，台灣沒人反對美豬，不喜歡的是萊豬。」

對於蘇貞昌稱，不進口萊豬會讓台灣進不去CPTPP，趙少康表示，這根本亂講一通，因為美國不是CPTPP成員國，其他成員國會管台灣有沒有進口美豬嗎？至於蔡政府質疑國民黨鬆綁美牛，卻不准進萊豬，自己要大聲說「牛可以，豬就是不可以。」

趙少康表示，自己年輕的時候在美國念書，深知美國人很少吃豬肝、豬肺、豬心、豬腰、豬肚、大腸等上水、下水，但是台灣人特別愛吃，就是對豬內臟特別有興趣，國情完全不同，是我堅持「牛豬分離」的主要原因，「我們反萊豬不等於反美豬，更不等於反美國，請民進黨不要再挑撥離間。」

對於公投綁大選，趙少康說，這原本就是前總統陳水扁執政時推動的，眼見2018公投綁大選失利，就想讓公投和大選脫鈎，「綁也是他們，不綁也是他們，綁不綁都由他們決定，可以這樣嗎？」

對於重啟核四公投，趙少康表示，必須奠基在2025年發電配比的綠能20%、天然氣50%、燃煤30%，但蔡英文非核家園的目標完全是騙局一場，根本做不到。全世界有哪個國家自己不產天然氣，發電占比卻超過50%，「如果真的能非核很好，但現在就是做不到，請蔡英文不要再騙台灣民眾。」

趙少康表示，執政者必須以國家、人民的利益為利益，不能以政黨或政客的利益為利益，不管在朝在野，都要以台灣的利益最優先，不要管美國利益、中國利益，最重要的是台灣2300萬人的利益，「如果有任何政客或政黨，只圖一黨之私，一人之私，人民必須大加撻伐、把他們趕下來。」