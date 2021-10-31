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迎戰四大公投　賴清德重砲批藍營

▲▼民進黨公投說明會屏東場。（圖／民進黨提供）

▲副總統賴清德。（圖／翻攝民進黨直播）

記者杜冠霖／綜合報導

迎戰1218公投，副總統賴清德今（31日）南下屏東，出席第二場公投說明會，分別對於核四重啟、公投綁大選、珍愛藻礁、萊豬進口等四項公投案宣講，賴清德也喊話，台灣人一定要團結，每個政黨都要把國家利益放在優先位置，若為政黨利益傷害國家，一定不能支持。

對於核四公投，賴清德指出，相信大家都知道，核四案是1999年3月份動土，因為台灣人民對核能安全不放心、核廢料也無處可去，很多人走上街頭抗議，讓核四案開開停停，一直到日本311大地震引起核災，台灣社會才有「核四不要再蓋了」的共識。

賴清德表示，7年前，前總統馬英九執政時代，行政院長江宜樺宣布封存核四，但現在政府有規定，連遊覽車車齡超過12年都不能載客人，核四廠已經22年了，「這不只是古董車還是拼裝車耶！」

對於核四安全，賴清德指出，連遊覽車的安全標準已經這麼高，關係到全台灣安全的核四廠更應該謹慎，「核四廠如果重來，台灣絕對會受害，絕對不能讓他再重來！」

就公投綁大選部分，賴清德表示，相信民眾對2018年九合一選舉記憶猶新，每一位鄉親都有9張選票，還有9張公投票（應是10項公投），「不要說有年紀的民眾分不清楚、年輕人也霧煞煞，很多人都說不知道怎麼投，進去隨便蓋蓋。」

賴清德表示，公民投票是要落實主權在民、民主很重要的手段，不能隨隨便便，上一次選舉，4點已經在開票了，卻有一堆人還沒投票，若不是這樣，現任台北市長可能換人了，後來還有打官司，「這個亂象如果不解決未來可能不只打官司、更可能造成衝突。」

賴清德指出，選舉是選人、公投是決定事情，對於兩年一次、8月份第四個禮拜日舉行的公投，這次卻有人提出要綁在一起，這確實會破壞民主的品質。

對於珍愛藻礁公投，賴清德指出，第三接收站最初是在國民黨時代規劃，當時不只公民團體反對、民進黨也反對，因為開拓範圍廣達230公頃，碼頭蓋在岸邊、儲氣槽建在海邊，對藻礁破壞太大，所以當時民進黨堅決反對，跟公民團體站在一起。

對於民進黨執政後續推三接，賴清德表示，因為蔡政府已經提出好的配套措施，政府把230公頃縮在10分之1（也就是23公頃）內，就是使用國民黨已經開發的23公頃，把其他的9成面積保護起來。

有關碼頭選址，賴清德指出，民進黨政府當時跟公民團體討論，說要往外海退100、200公尺，政府都答應，最後在環評會議上，時任署長李應元和許多委員協調，最後退到740多公尺，沒辦法再退了，再退就和風力發電機撞在一起，「這樣有誠意嗎？這樣有保護嗎？」

賴清德表示，後來風力發電因為在飛航路線上，因此審查未過，當時環保團隊要求是否可以再退後面一點？蔡英文、蘇貞昌決定再退400多公尺，到1200多公尺，「我們是用這樣的心情保護環境、保護環境是民進黨、台灣應該有的價值。」

賴清德表示，三接不做不行，當初國民黨為什麼規劃三接，就是因為北部需要電、天然氣，如果不蓋三接無法解決，且現在台商回流、台積電也加碼投資，「如果沒電的話，他們回來怎麼生產？」

賴清德指出，蔡英文說要用天然氣取代煤炭發電，自己本身是醫生、非常贊成，不能說台中10支煙囪、燃煤發電讓台中人身體受害，且大家可能不知道，自民國72年到現在，台灣十大死亡原因第一名是癌症、癌症裡第一名是肺癌，造成肺癌的原因很多，但空氣差就是其中一個原因，空氣差有很多原因，「但政府有責任解決燃煤發電排出的空氣。」

對於萊豬問題，賴清德表示，過去陳水扁想做不能做、馬英九做一半只開放牛肉，豬肉開放的問題已經20幾年，蔡英文非常有魄力，要來解決這個歷史責任問題，根據世界貿易組織的規定，任何的添加物若沒超過安全標準，有權利在世界各國流通，「我們卻已經阻擋美國20幾年了。」

賴清德指出，我們一年和美國做的生意有2兆多億新台幣，若沒有和美國加強貿易關係、簽訂FTA，或是未獲美國支持、違反世界貿易組織規範，台灣會沒辦法參加CPTPP，「鳳梨銷出去稅金要10、20%，這是台灣的生死門。」

賴清德表示，自己知道社會很為難，根據民調，超過5成的人擔心萊克多巴胺影響健康，卻有7、8成的人支持加強台美貿易關係，但除開放以外，蘇貞昌做到一點以前沒有做到的，就是「追」，豬肉從海關到中下盤的過程都公布的一清二楚。

賴清德指出，政府這麼做，現在有開放但沒進口，竟然兩全其美，美國也沒有要求一定要進口，為什麼貿易商不進口？因為根據民意調查，超過一半的人不吃萊豬、沒市場所以沒進口，本來兩難的狀況變兩全其美，如果破壞這個現狀，「這不僅破壞台美貿易關係、也破壞台美外交關係，更破壞了台灣進入國際的機會。」

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賴清德四大公投藻礁核四公投綁大選

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