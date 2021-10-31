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賴清德揭三接外推始末　「保護環境是民進黨價值」

▲▼副總統賴清德。（圖／翻攝民進黨直播）

▲副總統賴清德。（圖／翻攝民進黨直播）

記者杜冠霖／綜合報導

迎戰1218公投，副總統賴清德今（31日）南下屏東，出席第二場公投說明會，對於珍愛藻礁公投案，賴清德表示，當初國民黨規劃三接，就是因為北部需要電、天然氣，如果不蓋三接無法解決，且現在台商回流、台積電也加碼投資，「如果沒電的話，他們回來怎麼生產？」

對於珍愛藻礁公投，賴清德指出，第三接收站最初是在國民黨時代規劃，當時不只公民團體反對、民進黨也反對，因為開拓範圍廣達230公頃，碼頭蓋在岸邊、儲氣槽建在海邊，對藻礁破壞太大，所以當時民進黨堅決反對，跟公民團體站在一起。

對於民進黨執政後續推三接，賴清德表示，因為蔡政府已經提出好的配套措施，政府把230公頃縮在10分之1（也就是23公頃）內，就是使用國民黨已經開發的23公頃，把其他的9成面積保護起來。

有關碼頭選址，賴清德指出，民進黨政府當時跟公民團體討論，說要往外海退100、200公尺，政府都答應，最後在環評會議上，時任署長李應元和許多委員協調，最後退到740多公尺，沒辦法再退了，再退就和風力發電機撞在一起，「這樣有誠意嗎？這樣有保護嗎？」

賴清德表示，後來風力發電因為在飛航路線上，因此審查未過，當時環保團隊要求是否可以再退後面一點？蔡英文、蘇貞昌決定再退400多公尺，到1200多公尺，「我們是用這樣的心情保護環境、保護環境是民進黨、台灣應該有的價值。」

賴清德表示，三接不做不行，當初國民黨為什麼規劃三接，就是因為北部需要電、天然氣，如果不蓋三接無法解決，且現在台商回流、台積電也加碼投資，「如果沒電的話，他們回來怎麼生產？」

賴清德指出，蔡英文說要用天然氣取代煤炭發電，自己本身是醫生、非常贊成，不能說台中10支煙囪、燃煤發電讓台中人身體受害，且大家可能不知道，自民國72年到現在，台灣十大死亡原因第一名是癌症、癌症裡第一名是肺癌，造成肺癌的原因很多，但空氣差就是其中一個原因，空氣差有很多原因，「但政府有責任解決燃煤發電排出的空氣。」

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