趙少康辦《魷魚遊戲》宣傳4大公投　遭反核教授嗆聲「辯論核四」

記者袁茵／台北報導

四大公投將於12月18日登場，國民黨副秘書長、台北市議員羅智強於10月30日起展開夜宿凱道49天行動，31日來到第二天，找來中廣董事長趙少康擔任神秘嘉賓，與台北市議員游淑慧一同玩《魷魚遊戲》。不過在趙少康接受媒體訪問時，鹽寮反核自救會總幹事楊木火突然現身，要求辯論核四安全性，最終遭警方拉走。

國民黨為宣傳四大公投，由羅智強於10月30日起展開夜宿凱道49天，第一夜找來立委蔣萬安、洪孟楷、台北市議員徐巧芯等人到場聲援，31日碰到萬聖節，便邀請趙少康、游淑慧一同Cosplay《魷魚遊戲》，在凱道大玩123木頭人。





▲國民黨台北市議員羅智強發起決戰公投夜宿凱道49天活動第二天，現場舉辦「公投萬聖節」，由北市議員游淑慧、趙少康Cosplay魷魚遊戲角色，帶四大公投和民眾一起闖關。（圖／記者李毓康攝）

趙少康於晚間7時左右接受媒體聯訪時，認為四大公投就是對蔡英文政府的不信任，現在逼得總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌等好幾個巨頭南北奔波，但政務官應要好好做正事，搞好幾百場說明會，蘇貞昌甚至揚言場場都去，「哇！那有什麼時間可以管正事？」

趙少康表示，如果把正事搞好，就不會有這麼多反對執政黨的公投，而且還回過頭花一堆時間搞辯論，「而且你辯什麼論呢？你電視上辯論不就好了嗎？為何要搞這麼多場？本來就該電視辯論的啊！」

▲鹽寮反核自救會總幹事楊木火到現場抗議。（圖／記者袁茵攝）

不過，正當趙少康被問到Cosplay《魷魚遊戲》角色的時候，鹽寮反核自救會總幹事楊木火突然現身，手持「邀請趙少康辯論核四能否安全？」手板，要求與趙少康辯論核四的安全性，隨即遭到警方拉進警車內，並被現場群眾高罵三字經、髒話。

據了解，楊木火30日也有到凱道抗議重啟核四公投，並且掛上「拼裝車核四商轉，台灣一定發生核災」紅布條，結果遭到警方勸導離開，想不到今天仍再度到場抗議。

▼楊木火10月30日就曾到現場抗議，當時遭到警方勸離、拆除紅布條。（圖／記者袁茵翻攝）