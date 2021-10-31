扮《魷魚遊戲》宣導四大公投　趙少康籲蔡英文「應辦電視辯論」

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記者袁茵／台北報導

四大公投將於12月18日登場，國民黨副秘書長、台北市議員羅智強於10月30日起展開夜宿凱道49天行動，31日來到第二天，找來中廣董事長趙少康擔任神秘嘉賓，與台北市議員游淑慧一同玩《魷魚遊戲》。趙少康受訪時強調，總統蔡英文現在要搞好幾場說明會，但如果把正事做好，就不會有這麼多反方公投，應舉辦電視辯論，否則因小失大、本末倒置。

國民黨為宣傳四大公投，由羅智強於10月30日起展開夜宿凱道49天，第一夜找來立委蔣萬安、洪孟楷、台北市議員徐巧芯等人到場聲援，31日碰到萬聖節，便邀請趙少康、游淑慧一同Cosplay《魷魚遊戲》，在凱道大玩123木頭人。

▲中廣董事長趙少康。（圖／記者李毓康攝，以下皆同）

趙少康受訪時表示，自己之前沒注意到《魷魚遊戲》，但得知是全世界收視率第一後，趕緊上Netflix觀看，「發現這個123木頭人很兇，好可怕！」不過政治有時候不需要搞得這麼嚴肅，可以輕鬆一點，特別是今天為萬聖節，有寓教於樂、「寓政於樂」的味道，但主要還是宣傳12月18日四大公投，不論怎樣都要去投票。

趙少康指出，四大公投就是對蔡英文政府的不信任，「如果信任，我為何要公投？」正因為不信任且多人連署，才逼得總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌等好幾個巨頭南北奔波，但政務官應要好好做正事，搞好幾百場說明會，蘇貞昌甚至揚言場場都去，「哇！那有什麼時間可以管正事？」

趙少康認為，如果把正事搞好，就不會有這麼多反對執政黨的公投，而且還回過頭花一堆時間搞辯論，「而且你辯什麼論呢？你電視上辯論不就好了嗎？為何要搞這麼多場？本來就該電視辯論的啊！」

趙少康回憶過去前總統陳水扁的入聯公投、飛彈公投，當時自己就是反方，兩人於電視上辯論，「蔡英文也有辯論啊！蔡英文是民進黨代表，而且跟陳文茜辯論，我記得很清楚啊！」

趙少康強調，電視辯論最簡單，但民進黨卻不敢辯論，只願意發表政見，「那有什麼意思？當然辯論好嘛！她現在不敢辯論，去搞幾百場（說明會）在那宣傳，我覺得有點因小失大、本末倒置，建議民進黨趕快幡然悔悟，趕快舉辦幾場電視辯論。」

針對打扮成《魷魚遊戲》角色，趙少康說，主要是提升大家興趣，也希望年輕人踴躍參與，該部影集老少咸宜，可以勾起一些童年回憶，「我覺得全民運動滿好的，公投也是全民運動。」

而羅智強則說，希望用比較輕鬆方式、嚴肅心情告訴大家12月18日四大公投非常重要，要一起來努力，今日的特別來賓是趙少康，明（11月1日）天則會邀請前國民黨主席江啟臣到場。