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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲：公投是藍綠意識形態對決　萊豬是民進黨政治操作

▲柯文哲：公投是藍綠意識形態對決　萊豬則是民進黨政治操作。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲柯文哲今日出席苗栗黨部開幕儀式，針對公投議題發表看法。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲今（31日）到苗栗舉行黨部開幕儀式，立委蔡壁如一早就到頭份市中山市場宣講12月18日公投案的立場，也表示民眾黨的立場是「兩好兩壞」，同意萊豬不要來、珍愛藻礁案，不同意核四重啟、公投綁大選案。

▲柯文哲：公投是藍綠意識形態對決　萊豬則是民進黨政治操作。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲柯文哲認為，此次公投仍是藍綠意識形態的對決。

柯文哲認為，這次公投最大問題依然是藍綠意識形態的對決，他說個人一直以來反對核四，但是核四不蓋，電的問題要怎麼解決，產業的問題也要講清楚，就像藻礁，當時為了蘇貞昌要選新北市長，結果把已經環評通過的深澳停掉來弄藻礁，他說，保護藻礁是一種環保意識，但台灣的能源政策很混亂，包括在立法院，杯葛啦…一切都亂七八糟的，可是都沒有真正的解決問題，「解決問題或解釋問題」，若不解決也不解釋，就會變成執政的傲慢。

至於萊豬問題，問題仍舊是標示，只要在源頭先停藥三天，血液中就驗不太出，我們是買家，本來就有權要求，民進黨把反萊豬變反美豬，就是典型的政治操作，不是萊豬就是美豬，也不是美豬就一定是萊豬，兩個根本不一樣。

中二立委補選一事，柯文哲也認為要務實考量，「如果連縣議員的人選都還沒培養好，怎麼有辦法要直接去選立委。」

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