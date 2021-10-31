民進黨將「反萊豬」變「反美豬」　柯文哲：典型政治操作

▲柯文哲出席民眾黨苗栗黨部開幕。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

四大公投將於12月18日登場，藍綠兩黨全面對決，身兼民進黨主席的總統蔡英文更是喊出「4個不同意」，其中將「反萊豬進口公投」解釋為「反美豬」、「反美」，引發外界熱議。民眾黨主席柯文哲31日表示，「這就是典型政治操作！」反美豬跟反萊豬是不一樣的，這是2件事情。

四大公投原本預計在8月舉辦，但受到疫情影響，延後至12月18日進行，分別為「重啟核四」、「反萊豬進口」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁」，此次公投被視為2022前哨戰，國民黨主席朱立倫定調這是對蔡政府的「不信任投票」，而蔡英文也宣示全黨動員迎戰，並拋出「四個不同意」，不過針對「反萊豬進口」公投形容為「反美豬進口」，引發爭議。

柯文哲31日出席民眾黨苗栗縣黨部開幕活動，針對民進黨將「反萊豬」變成「反美豬」，柯文哲表示，自己從一開始的態度就很清楚，「源頭管理、明白標示」，要求標明清楚，並在屠宰前3天停掉含有萊克多巴胺的飼料，「我們是買家，本來就可以要求在飼養過程中加一些條件，這本來就可以。」

柯文哲認為，民進黨把反萊豬變成反美豬，「這大家都知道，就是典型的政治操作。」反美豬與反萊豬是不一樣的，「老實說，並非萊豬都是美豬，也不是美豬就是萊豬，這是兩回事。」

另外，被問到台中市第二選區補選問題，柯文哲說，還是要找到適當的人來選，目前有授權地方黨部找人看看，但「我覺得如果連議員都沒培養好，怎麼有辦法直接選立委？這要務實考量。」