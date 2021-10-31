最近小吃都漲價了？　網嘆：除了薪水都漲了

▲近1、2個月許多東西都漲價，讓不少人感嘆錢包更空了。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者范姜士航／綜合報導

最近不只油價攀升到近年最高，連出外吃飯都發現便當默默地在漲價，就有網友在PTT好奇詢問，你家附近有什麼物價已經漲了？他去買便當發現漲了5塊錢，晚上去買鹽酥雞也漲了5塊，連附近的商店都醞釀漲價，他好奇是只有他家這樣嗎？還是到處都這樣，就有網友在下面回覆「你該問什麼沒漲,我會說薪水」。

PO在八卦版以「你家附近有什麼物價已經漲了」為標題詢問鄉民，他表示最近這一、兩個月很多東西開始漲價，他家巷子的滷肉飯、乾麵，10月初就開始公告了要開始+5元，昨天去買鹽酥雞也是發現+5元了，而附近的便當店，本來過往都會有週年慶折扣5元，今年也取消，還發現售價也漲了5元，這樣一來一往一共是10元，他就想跟鄉民們討論一下，大家附近有什麼最近在漲價或是醞釀漲價的嗎？

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▲▼近期物價不段上漲，讓不少鄉民有感。（圖／翻攝至PTT，下同）

有不少鄉民對這波漲價也非常的有感覺，「漲好久了 這陣子去好市多一堆漲」、「雞腿便當漲5元，臭臭鍋漲10元」、「房價一漲，租店面的賣東西自然跟著」、「有些吃的看似沒漲，變小有感」、「你直接問什麼沒有漲比較快」、「最近買麵包都漲價了」、「德國所有東西包括火車票都漲」、「小條沙拉醬原本20變26」、「食物全漲價了」有更多的鄉民抱怨幾乎所有的生活消費都漲了，但薪水就是沒漲。

本站也報導過「自助餐「1菜1肉95元」老闆娘回應了！同行業者幫緩頰：最近菜貴」，對於最近萬物起漲，許多鄉民都把矛頭指向美國聯準會(FED)，認為是他們的大撒幣拼命印鈔票，讓漲價成為全球的趨勢，有人就說「別傻了，商品是跟貨幣的兌換關係，貨幣越多，商品資產還想跌價？」、「美國無底線量化寬鬆大撒幣啊，你各位都得替美國的濫印鈔買單啊」、「中國也狂印人民幣阿」、「新冠肺炎導致全球缺工的連鎖反應」，到底物價到底會漲到哪去，FED勢必在未來的漲聲之中扮演關鍵的角色。