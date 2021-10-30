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自助餐「1菜1肉95元」老闆娘回應了！同行業者幫緩頰：最近菜貴

▲▼自助餐95菜色曝光。（圖／翻攝自臉書／我是南港人）

▲台北自助餐夾「2菜95元」引發熱議。（圖／翻攝自臉書／我是南港人）

記者閔文昱／綜合報導

一名網友近日在臉書社團抱怨，他在台北南港一間自助餐用餐時，僅買了一小份燙青及3小塊雞肉，沒想到竟然要價95元，引發網友熱議。對此，當事業者也出面回應了，不過其他自助餐業者卻有不一樣看法。

一名網友在臉書社團「我是南港人」貼出照片顯示，他27日南港某自助餐少少夾了1菜1肉，並且沒有買白飯，沒想到竟要95元，當下還以為聽錯，結果求證後得到的回應是「雞肉65，菜很貴要30，總共95」，讓他當場傻眼。對此，業者事後表示，菜有貴的也有便宜的，但當天原PO挑的菜剛好是比較貴的，「要看菜啦，不能不看。」

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▲自助餐業者說明1菜1肉要95元的原因。（圖／東森新聞）

▲自助餐業者說明1菜1肉要95元的原因。（圖／東森新聞）

根據《東森新聞》報導，實際詢問另一間位在高雄的自助餐業者，對方表示這樣確實有一點貴，95元的價格在高雄自助餐就能有不錯的菜色組合，不過也有業者指出，最近菜價上漲，加上南北租金不盡相同，因此95元「其實差不多」，按照畫面中的菜色判斷，算一算至少就80元了。

對於這樣的說法，許多網友紛紛直言，「一菜一肉95真的貴…95都可以買很好的便當了」、「生意人都這樣，原物料降價時沒便宜，漲價時保證漲」、「現在賣自助餐強調的是自由心證」、「自助餐算錢，是看老闆的心情的」，但也有網友認為「你把台北物價跑去跟高雄比會準嗎？是不會跟附近問看看」、「還好吧！說真的價格都會依地區有所落差」。

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