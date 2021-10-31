嘉明湖微塑膠平均檢出率100％！　台灣水鹿每天「慘喝下80顆」

▲綠色和平調查嘉明湖水鹿慘喝「塑膠水」。（圖／綠色和平提供，下同）



記者許展溢／台北報導

綠色和平今（31日）指出， 2018年起逐年禁用塑膠袋、免洗餐具和飲料杯等拋棄式塑膠製品，但3年過去發現塑膠污染不僅沒緩解，還從海洋擴散至陸地，更首次發現連台灣保育類動物也難倖免，批採集台灣水鹿樣本檢測結果出爐，俗稱天使的眼淚，同時也是台灣水鹿飲水來源之一的嘉明湖，微塑膠的平均檢出率是100％。

綠色和平與長期研究台灣保育類動物團隊合作，調查六大類物種，包含台灣黑熊、黃喉貂、櫻花鉤吻鮭、台灣水鹿、石虎及金門水獺，是否面臨塑膠污染威脅。研究團隊採集野生動物的排遺（糞便）與棲地水質樣本，在螢光下偵測被尼羅紅染劑所吸附的微塑膠，並透過顯微光譜法（FTIR）及拉曼光譜儀進行光譜分析，判讀微塑膠之聚合物型態。

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▲▼研究團隊推估微塑膠成分主要為PP和PE。



綠色和平表示，首批採集的台灣水鹿樣本檢測結果出爐，以飲水來源之一的嘉明湖，微塑膠的平均檢出率是100％。中大型哺乳類動物每日需水量，平均每公斤體重約為30cc，若以成體水鹿平均150公斤的體重估算，嘉明湖的水鹿可能每天就會透過湖水攝入80顆微塑膠。綠色和平專案主任唐安說，微塑膠容易吸附環境及水中有毒物質，若累積在體內的濃度增加，可能加重保育類動物的生存風險，甚至對其健康造成不良影響。可惜水鹿沒有選擇，只能等待臺灣更積極減塑。

綠色和平進一步說明，研究團隊今年7月中在嘉明湖步道及玉山塔塔加區域，共採集15件台灣水鹿的水源樣本，31件排遺樣本。以水源樣本來看，嘉明湖步道周邊一帶的水源，微塑膠檢出率也高達80％，排遺樣本則以玉山塔塔加區域的微塑膠檢出率最高，超過3成，反映微塑膠尚未完全入侵水鹿生態，減塑措拖仍為時未晚。

▲綠色和平表示，今年7月中也玉山塔塔加區域，採集台灣水鹿水源樣本。



研究團隊推估微塑膠成分主要為PP和PE，這類材質多用於製造拋棄式免洗餐具、塑膠袋、杯子等容器。屏東科技大學野生動物保育研究所副教授翁國精指出，減少拋棄式的塑膠製品應不只限於戶外活動，若政府的整體政策走向減塑，提倡可重複循環使用的產品，民眾帶到戶外的拋棄式製品自然就會減少，此次結果顯示台灣的減塑政策走向還有修正、調整的空間。