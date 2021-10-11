3人登山隊爬「嘉明湖」遇高山症發作　1人罹難、2人受傷

▲國慶連假期間一之3人登山隊攀登嘉明湖，其中1人高山症罹難。（圖／記者楊漢聲翻攝）



記者楊漢聲、林彥臣／台東報導

一支3人登山隊於國慶連假期間登嘉明湖，其中一名50歲的山友在途中遭遇高山症，嘉明湖山屋管理員接獲通報後緊急趕往救援，該名山友已無生命跡象，另外2名成員，也分別發生骨折與擦傷的情況。

台東林管處於10月11日12時11分接獲關山消防隊通報，於嘉明湖國家步道鄰近嘉明湖區域，往嘉明湖山屋方向有一位年約50歲的陳姓山友，高山症發作、無法走下山，請求嘉明湖山屋管理員就近支援。

該隊成員3名係10月9日由「向陽國家森林遊樂區」取道嘉明湖國家步道，預計同行前往南二段。10月11日因天氣不佳決定撤退返回嘉明湖山屋，並於返程途中1名成員發生高山症。

嘉明湖山屋管理員於12時20分緊急啟程前往救援，並於13時48分靠近三叉山附近步道接觸患者，當時該員已無生命徵象（OHCA），經實行CPR及測量生命徵象，仍然無法恢復呼吸心跳。

當下即通報正在山屋執行高山嚮導訓練的另外3名山屋管理員，前往現場支援，其中1名留在嘉明湖山屋現場協助通報聯繫。

另罹難陳姓山友同行之兩位友人（一男一女）有骨折及輕微擦傷，已由山屋管理員完成傷勢處理及陪同返回嘉明湖山屋途中；相關資訊已回復臺東縣消防局關山大隊及臺東縣警局關山分局接手續處。