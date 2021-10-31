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10月9起山難！南投消防仁愛分隊累翻　與神鷹搜救隊合訓提升戰力

▲為加強山域救援量能，南投消防結合「神鷹」培訓搜救尖兵。（圖／南投縣政府提供）

▲為加強山域救援量能，南投消防結合「神鷹」培訓搜救尖兵（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

隨山林開放、簡化管理新制實施，山域活動日漸普及興盛，但山難事故發生率也跟著益趨頻繁，南投仁愛消防分隊指出，其轄區光10月份就發生9次山難事故，因此結合民間神鷹山區搜救隊，針對山域及崩塌地等特殊艱困地形，舉辦基礎訓練及現地實地操演的高難度訓練，強化救難人力的技術及體能，還特別引進輕量化繩索系統，大幅提高山域救援機動性。

仁愛消防分隊於28、29日召集隊部特搜人員，及神鷹山區搜救隊共近20名山域搜救菁英，展開山地、崩塌地救援及繩索救援技術複訓；課程包括山區崩塌地穿越風險判斷、繩結、機械效能、固定點選擇架設、擔架低岩角進出、山區鏡像雙繩系統、繩索裝備整理、夜間山域救援戰術境況模擬，並深入合歡群峰瀧澳山，在斷崖峭壁間實地演練。

仁愛消防分隊特搜教官黃嘉瑋指出，10月份仁愛分隊轄區已發生9次山難事故，若據以推估來年山難事故次數、救援任務的繁重與人力吃緊程度，都勢必可觀，加上救人如救火，往往讓救難團隊疲於奔命，所幸有神鷹山區搜救隊等熱心民間團隊大力支援，才能讓救援工作更快速有效率，而為提升合作默契，並加強消防局及民間救難人力專業技術、觀念及體力，因此促成本次山訓計畫。

▲為加強山域救援量能，南投消防結合「神鷹」培訓搜救尖兵。（圖／南投縣政府提供）

▲為加強山域救援量能，南投消防結合「神鷹」培訓搜救尖兵。（圖／南投縣政府提供）

黃嘉瑋說，為克服困難地形的救援能量負荷及強化救援速度及機動性，南投縣府消防局新採購一批「輕量化繩索系統」，每套重不到1公斤，比每套重逾5公斤的傳統工業用高空繩索作業系統更易於攜帶，有利於救難時效提升，因此也納入這次訓練重點。

神鷹山區搜救隊總教練劉俊修指出，山難事故頻傳，消防分隊人力固定，卻要負擔一般意外救護、火警撲救任務及各項消防安全宣導工作，遇到動輒需要10餘人、數日到10餘日的山難事故救援任務，當然會缺人手，神鷹扮演的就是最佳支援與補位角色；在大隊長丁愛國積極引進國外專業山域救援專家駐隊授課訓練下，隊員技術與觀念也有日新月異的進步。
 

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