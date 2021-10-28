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一二三木頭人！　台南市消防第五大隊辦中級救護技術員複訓

▲台南市消防局第五大隊，摘取魷魚遊戲經典橋段，融入救護訓練中，透過遊戲救護教官與學員互動，複習救護單項技術與救護流程，寓教於樂展現訓練成效。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第五大隊，摘取魷魚遊戲經典橋段，融入救護訓練中，透過遊戲救護教官與學員互動，複習救護單項技術與救護流程，寓教於樂展現訓練成效。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

一二三木頭人！除是童年遊戲外，韓劇「魷魚遊戲」也出現類似遊戲；魷魚遊戲是描述一群窮途末路的人，為爭奪高額獎金而展開一連串的遊戲，台南市消防局第五大隊也趕上這波熱潮，摘取魷魚遊戲經典橋段，融入救護訓練中，透過遊戲救護教官與學員互動，複習救護單項技術與救護流程，寓教於樂展現訓練成效。

▲台南市消防局第五大隊，摘取魷魚遊戲經典橋段，融入救護訓練中，透過遊戲救護教官與學員互動，複習救護單項技術與救護流程，寓教於樂展現訓練成效。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防五大隊指出，在其他訓練科目，也利用kahoot線上互動測驗及天才衝衝衝等節目上之互動遊戲做相關訓練。

台南市消防局第五大隊辦理救護複訓，由救護教官扮演木頭人的角色，讓參訓人員擔任挑戰者進行遊戲，遊戲中融合各式呼吸道處置操作，讓學員在有限的時間內做出正確的操作，過程中少了原本劇中遊戲的血腥，卻多了許多的歡笑。負責策劃的救護教官涂東祺表示，以往的救護複訓大都以制式的授課方式進行，同仁往往意興闌珊，希望透過遊戲的過程，激發同仁對於課程的興趣，進而複習專業的救護知識。

▲台南市消防局第五大隊，摘取魷魚遊戲經典橋段，融入救護訓練中，透過遊戲救護教官與學員互動，複習救護單項技術與救護流程，寓教於樂展現訓練成效。（圖／記者林悅翻攝，下同）

因應高雄「城中城」大火造成重大傷亡，因此五大隊也將大量傷病患處置也加入本次救護課程，其他課程包含創傷OHCA、呼吸道處置、孕婦急產、靜脈注射等項目。

▲台南市消防局第五大隊，摘取魷魚遊戲經典橋段，融入救護訓練中，透過遊戲救護教官與學員互動，複習救護單項技術與救護流程，寓教於樂展現訓練成效。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第五大隊大隊長邱淵明表示，目前消防工作以緊急救護為大宗，而救護工作分秒必爭，如何在緊迫的時間做出最正確的選擇，是消防同仁的一大考驗，另外第五大隊所屬人員皆具救護技術員資格，每年都需要取得一定的複訓時數，五大隊的救護教官們相當用心，每次複訓都絞盡腦汁，就是想讓消防同仁有不一樣的複訓內容來增進學習的樂趣，此次發揮創意仿效魷魚遊戲的概念進行課程，甚至連戲劇中的服裝、音樂、道具都很到位，相當的用心，也可感受得到教官們對教學的熱情，期盼同仁透過此次的複訓內容可以對於救護技能有所收穫，這也是當初策劃課程的目的。

▲台南市消防局第五大隊，摘取魷魚遊戲經典橋段，融入救護訓練中，透過遊戲救護教官與學員互動，複習救護單項技術與救護流程，寓教於樂展現訓練成效。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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