北大武山背「硬爬女登山客」6小時下山　莊主嘆：無言的山難

記者陳崑福／屏東報導

一行8人登山團25日攀登屏東北大武山，26日下午一名許姓女登山客雙膝疼痛、無法行走，求助屏東縣政府，救援人員出動6車14人前往救援，檜谷山莊莊主也特別容留她住一晚，今(27)日清晨4時多才以利用人力背負，共走了6個多小時，才將她護送下山，狀況穩定未送醫治療。

▲消防人員輪流揹許姓女登山客下山 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

消防局經過調查，發現該登客團違反屏東縣登山自治管理條例，將開單舉發處罰。

這起事件，也引發檜谷山莊莊主吳德發再度於臉書寫出對山友的忠告；他說，指該登山隊隊員7人未來過北大武山，請1名領隊帶隊進行三天兩夜的北大武山輕鬆團，

▲消防局局第二大隊副大隊長林世斌說明調查結果。

前天這名故事主角到山莊就覺得膝蓋有問題（是舊傷還在做復健），但沒告訴領隊，昨天凌晨2點多從山莊起登走到三角點已經是12點多，花了10個小時登頂，下山走了9個多小時之後報案走不動。

22點多到山莊以後，領隊第一時間的決定是要把其他隊員帶下去，留傷者在山莊， 他極力反對後決定留下一名女性隊員陪傷者，但還是希望他們能夠同進退。

他說，這起山難其實是不必要的；「北大武山的山難有一半以上都是可以避免的， 今天這起就是」， 第一，自己的身體自己最知道，帶傷爬過夜的山， 要知所進退， 第一天已經有痛感了，何苦勉強第二天。

第二，視死如歸上山頭所為何來？ 這不是縱走行程，走到哪裡不舒服就往回才是真勇明智，走了10個小時登頂，這領隊該說是太有耐心還是？超過標準時程後， 時間會無限延長，這是登山的基本常識。

再來就是要導正極少數山友的觀念，他已聽過好幾次這樣的說法：「我有保險啊！」 言語之中有不用白不用的想法， 這讓他懷疑人民素養是否跟得上政府愛民的制度。當人民的文化水平未達標，所有的關愛政策會被濫用。