鄭運鵬神回覆「四個不同意」意涵　喊出公投分開辦、台灣不會亂

▲民進黨四個不同意說明會，鄭運鵬致詞。（圖／翻攝直播）

記者蔡文鈴／綜合報導

民進黨今（30）日於桃園舉辦公投公聽會，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦輪番上陣開講，立委鄭運鵬針對公投綁大選一案，比喻公投就像開股東大會，若有職業股東來亂公司就會被弄亂，呼籲民眾「公投分開辦、台灣不會亂」。

鄭運鵬一開場告訴大家「四個不同意代表什麼？有四個公投案」，最沒有人知道的就是「公投綁大選」。他形容，把台灣想像成一間公司，蔡英文是董事長、蘇貞昌總經理，但最大的是股東，而公投就是開股東大會，大家表決這家公司要怎麼發展，如過有職業股東來亂，公司就會「拍了了」會被弄亂，因此為了公司發展好，決策要好好做，公投要分開辦。

提到2018十項公投綁大選的亂象，鄭運鵬問大家是否還記得投了什麼，是不是都忘光光了？「公投綁大選政策就會亂」；他強調，為了維持穩定繁榮安定的幸福的狀況，公投一定要分開辦，不要投到忘了是什麼，投反對或同意。

鄭運鵬再度重申，公投分開讓股東好好決策，讓台灣做最好的選擇，公投是國人的權力，要維持很好的制度，12/18公投日秩序定會很好，不會排隊選出最好的政策，「四個不同意台灣更有力」，支持公投分開辦、政策不會亂。

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