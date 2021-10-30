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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

補教名師求問「核四是假議題？」　蔡英文「贊同」點頭笑而不答

記者蘇晏男／台北報導

藍綠備戰12月18日將登場的4大公投案。總統蔡英文30日被問核四是否重新啟運，表示這要花費10年時間跟很多錢，倒不如放在新的能源上開發上；主持人接問，「意思是核四是假議題？」蔡則笑著點頭。至於三接案是否一定要蓋在藻礁保護區？蔡英文先結巴幾秒後，強調新規劃案中，規模已縮小至原先的十分之一，且也再往外推455公尺。

蔡英文30日下午參加《今周刊》主辦的第六屆「小英總統與高中生面對面論壇」，並由知名補教師呂捷擔任主持人。呂捷提出高中生的提問，指出蔡英文就任後台商回流，國內能源需求量變大，所以核四到底要不要重新啟運，或核能問題何去何從？

蔡英文表示，台灣面對許多挑戰，能源就是一個。很多人說台灣經濟越來越好、人民生活水準越來越高，但用電量也越來越高，那我們有無能力去確保供電穩定，讓生活水準、工業生產、經濟活動維持在一定水準上，這就是我們未來的挑戰。

蔡英文說，我們有一個很重要的價值，就是必須保持住氣候變遷裡的環境保護價值，作為世界公民，這是我們共同的價值，在取捨間，最好的方案就是開始讓產業轉型，讓他們碳排放下降的同時，快速發展再生能源。

「再生能源是未來趨勢，它所牽涉到的投資、技術跟國家力量投入，是非常大。」蔡英文表示，她2016年當選總統後，快速立法推動再生能源，現在光電的設置量，是2016年的4.3倍。

至於核四，蔡英文強調，台灣是一個不太適合核電的國家，因為我們地層斷層帶很多，如果核電廠放在斷層帶的話，確實會有很大風險，尤其是核四在貢寮、在雙北，都會裡人口最集中的地方，有一項研究顯示，一旦發生問題，周邊80公里都是主要受災區，這是我們承受不起的風險。

核四從1990年代就開始建造，那時候的設計、施工的安全強度，適不適合今天的安全強度；一個廠從90年代一直蓋到現在，還沒有啟用，第一，它有無符合現代的要求、第二，它是不是可靠、第三，若要重啟，要花十年以上時間，要花很多錢，與其花十年時間跟很多很多的錢，到不如放在新的能源上開發上。

主持人呂捷打岔問道，「我聽懂了，總統意思是，核四是個假議題」。蔡英文聽到後，笑著點頭。

呂捷接著追問同學的提問，如果不核能，那藻礁三接案呢？外推案一定要在保護區嗎？不能蓋在其他地區嗎？

蔡英文先接巴幾秒後才說，這是科學問題，三接方案在前一任總統任內就規劃，那時候沒有考慮到藻礁的問題，原來的規劃面積是非常大，到了我們執政的時候，縮小了9成，是原來涵蓋的規模的十分之一；另外，這一兩年也推出一個方案，就是把接受站再往外推455公尺 。

蔡英文表示，現在推出的方案，會遲延一點三接的興建（時間），也增加成本，但為了保護藻礁，我們的方案是兩全、雙贏的方案，只是要多付一些錢。

▼蔡英文笑著點頭呂捷的提問。（圖／翻攝自ETtoday直播）

 ▼蔡英文笑著點頭呂捷的提問。（圖／翻攝自ETtoday直播）

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關鍵字：

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