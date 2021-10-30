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地方媽媽吃不飽脫了　深溝渾圓露出誘惑！1年海撈5600萬

▲▼ 美國30歲女子脫了，年收5600萬。（圖／翻攝自推特）

▲卡瑪以前是成人電影女演員，21歲入行，25歲決定淡出。（圖／翻攝自推特，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

美國30歲女子卡瑪過去為了維持家計，必須常常精打計算過日子，必須向政府申請補助度日，甚至有時還吃不飽。但當她決定脫下衣服成為平台OnlyFans的創作者後，光是和網友聊天、PO性感照片影片，就能年收200萬美元（約新台幣5618萬元）。她直言，她已經幫孩子存下學費，希望孩子未來不會為了錢發愁。

每日星報報導，卡瑪（Karmen Karma）以前是成人電影女演員，從21歲拍到25歲，期間也見識過性產業黑暗面，就在25歲那年下定決心淡出。靠著丈夫亞歷克斯（Alex）在夏威夷駐軍的全職工作薪水，她扛起持家重任，這筆收入拿來支付房租及各種帳單，加上女兒剛出生，有了養孩子和哺乳的需求，她也要在預算內購買大量營養的食物，「我總是覺得很餓。」

每個月的掙扎著實讓卡瑪感到煩惱，即便符合申請政府補助的資格，但仍必須精打細算，便向丈夫提出重回性產業的想法，先前合作過的公司也給出一大筆錢請她拍片。只不過，對於重回老本行，她在拍攝前一晚緊張到無法入睡，在意別人對她的看法。

▲▼ 美國30歲女子脫了，年收5600萬。（圖／翻攝自推特）

接下來的卡瑪偶爾拍片來增加收入，但她的心理也承受極大壓力，「我不喜歡在片場、不喜歡離開孩子。」而這一切在疫情爆發後，她把注意力轉移到成人平台OnlyFans，因為所有工作都能在家中完成。

卡瑪透露，她光是與網友聊天一個月就能賺進16萬美元（約新台幣449萬元），收入也比以前拍片的酬勞還要高。如今的她靠著聊天、分享性感照片影片，年收入就有200萬美元（約新台幣5618萬元）。

卡瑪與亞歷克斯今年迎來第2個女兒，她也持續經營OnlyFans事業。她表示，如今已為孩子們存下學費，開立儲蓄帳戶，把所有錢都存進去，「我不想讓她們再為了錢苦惱」，但也希望孩子們能對她的工作持開放態度並給予尊重，她也不會限制孩子們未來志向，「她們可以去做任何想做的事。」

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