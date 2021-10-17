爆乳辣師脫了！解放渾圓年收破800萬　羞曝家長超愛「揪妻一起看」

▲歷史老師庫普絲（Amy Kupps）轉職當OnlyFans成人明星。（圖／翻攝自IG／amy.kupps93）



記者張方瑀／綜合報導

美國一名國中歷史老師課餘時間在成人平台OnlyFans出售性感照片，沒想到越來越火紅讓她被學校董事會辭退。被開除的她全心投入OnlyFans，結果這份工作讓她月入將近2.5萬美元（約台幣70萬元），換算年收超過800萬，比當老師的薪水高上許多，甚至連學生家長都曾花1萬美元看她的辣照跟影片。

根據《鏡報》報導，現年32歲的庫普絲（Amy Kupps）原本是北卡羅萊納州的國中歷史老師，在丈夫的支持下於OnlyFans開設個人帳號，分享許多火辣照片和影片。沒想到她越來越紅後，丈夫竟醋意大發，導致兩人鬧翻，丈夫就向學校董事會投訴，讓庫普絲因此被開除。

▲庫普絲的平均月收達70萬元。（圖／翻攝自IG／amy.kupps93）



庫普絲表示，離開學校後讓她感到很沮喪，因為她也非常熱愛教學工作，最後為了生活，她還是繼續在OnlyFans上傳內容，「起初我的同事都不理睬我，結果幾個星期後，我發現有幾個同事訂閱了我的帳號，還曾經付費觀看。」

庫普絲說，除了同事之外，還有學生的家長花了1萬美元（約台幣28萬元）在她的付費內容上，「其中一個學生家長說，他的妻子很喜歡我的內容，他們倆還會一起看，這真的讓我大吃一驚。」庫普絲現在平均月收為2.5萬美元，「現在我和前同事聊天次數更多了，但不一樣的是，他們現在跟我聊天要付錢。」

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