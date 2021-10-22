大奶女模自曝「超狂徵友條件」　每周須口交、肯給錢！地位比狗低

▲美國女模列出15點超嚴格徵友條件，被網友狂吐槽。（圖／翻攝自IG／@thisismoriahmills，下同）

記者張寧倢／編譯

美國紐約28歲的OnlyFans女模兼歌手米爾斯（Moriah Mills）日前接受外媒訪問，透露了她的擇偶標準，不僅每個月要幫忙付一次美甲費、給她零用錢，每周送她一打玫瑰花，還要懂得下廚，最重要的是，男方必須認清自己的地位比不上她的寵物狗查理（Charlie）。至少15項超嚴格的條件讓網友看了狂吐槽。

根據《太陽報》報導，米爾斯在IG上擁有19.3萬追蹤，除了斜槓歌手和演員之外，還在付費平台OnlyFans上開設帳號，吸引許多粉絲訂閱，獲得了可觀的收入。她日前受訪表示，因為自己是滿分的女人，所以她不會為了和男人約會而汲汲營營，「我不需要在一個沒有準備好付出努力的男人身上浪費時間，我想要被款待、被照顧，但他也必須尊重我是一個會自己賺錢的女強人。」

米爾斯表示，男方永遠不能評論她的金錢開銷，因為這不關他的事，而且她不打算養男人，所以男方必須要有自己的錢。接著，米爾斯列出了一連串的擇偶條件：

●必須懂下廚和打掃，如果兩人一起待在家裡，她不想和一個邋遢又不會做飯的人相處

●必須懂得如何讓自己穿得得體、散發香味，體味難聞的男人令人倒胃口

●每周都要收到一打玫瑰花

●就算多數時候她會自己花錢美甲、美足，但她仍希望男方每個月至少為她付一次美甲費

●必須寵她，對她耍浪漫

●給她一筆零用錢，以表示男人對她的感激

●一定要很幽默，但不能拿她開玩笑，這一點都不好笑，而且很煩人

●要像她一樣，對她的性感火辣以及她為事業拍攝的「危險照片」感到自信，試圖阻止她賺錢或做喜歡的事的人都被分手了

●床上功夫要很好，性愛的感受一定要非常棒

●每周必須幫她口交一次

●要有男子氣概，可以照顧她

米爾斯表示，她有一隻叫查理的狗，而牠就是米爾斯的全部，任何男人都應該要認清，自己的地位是比不上查理的。最後也是最重要的是，如果任何一任男友成功和她交往滿12個月，而且還想要繼續走下去的話，那麼最好得快點準備求婚。米爾斯說，「如果你夠幸運，一年後仍和我在一起，但我沒有看到戒指，我就會和你分手，我有太多選擇了，你在浪費我的時間。」

網友看了紛紛吐槽，「請問妳又付出了什麼？」、「等等，為何要每周12朵玫瑰花？笑死」、「太貴了，我連一星期的錢都付不起。」但也有網友持正面看法稱，「美女讓我報名吧！」、「這我可以，妳只要幫我煮飯就行了，聽說妳還蠻會下廚的。」

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