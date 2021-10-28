男女野戰開啪！約見前任「肉色激情交纏」嗨到高點　過程全被拍下

▲這對男女過去曾是一對戀人，忍不住激情野戰。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國清邁省一對男女22日被發現全身赤裸在古蹟遺址前發生性行為，下身裸露的激情一幕在網路上瘋傳。消息傳出後引發當地撻伐聲浪，警方獲報後把他們逮捕，2人事後承認此事並公開道歉。

每日星報報導，42歲女子希瑞拉尼（Sirirani）與48歲男子恰蘭姆（Chalerm）來自不同城市，過去曾是一對戀人，2人相約22日這天在一處古塔前見面。只不過，見面後的2人卻是天雷勾動地火，直接在當地歷史紀念碑旁發生性關係，被目擊民眾用手機拍下過程。

警方在接獲通報後逮捕希瑞拉尼及恰蘭姆，2人均承認在戶外發生性行為一事。恰蘭姆說，「我以為沒人能看到我們在那後面做什麼，因為那邊看起來很隱密，我並沒有不尊重歷史遺跡的意思，我要向清邁民眾道歉，保證這種事以後絕對不會再發生。」

警方表示，這對男女被控在公共場合發生猥褻行為，將被處以最多5000泰銖（約新台幣4500元）罰款，而地區員警也被要求同步針對特定區域加強檢查，防止類似事件發生。

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