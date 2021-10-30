志工媽媽私下搞「巨乳18禁」直播！家長看她PO肉慾照　拳頭都硬了

▲佛州辣媽特蕾西（Victoria Triece）在網路付費平台經營成人帳號，提供18禁內容。（圖／翻攝自IG／victoriasnooks，下同）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國佛州30歲女子特蕾西（Victoria Triece）身材火辣，完全看不出來已經生過兩名孩子，但她最近意外陷入網路爭議，她28日在推特發文抗議，自己無預警被撤銷國小志工媽媽的資格，竟是有其他家長看過她開設的18禁成人頻道後氣炸，向學校舉發說她不適合擔任志工。特蕾西表示將控告校方賠償百萬美元。

根據《紐約郵報》、《太陽報》報導，特蕾西的兩名5歲、10歲孩子皆就讀於佛洲沙湖國小（Sand Lake Elementary School），而日前她卻無預警遭到學校撤銷志工資格，一問之下才發現，原來是有家長寄了一封匿名檢舉信，將她在OnlyFans付費平台上經營的18禁成人色情帳號發送給校方，最終她被「裁決」不適任志工。特蕾西氣得直接在推特控訴，「這種做法太殘忍了，你不必喜歡或同意我做的事，但這種極端的做法是絕對錯誤的。」

特蕾西的律師內傑姆（Mark NeJame）表示，在沒有法律或憲法的依據之下，她被「剝奪」了參與孩子生活的機會，特蕾西已經做了5年的志工，也通過了背景調查。特蕾西則向記者表示，她加入OnlyFans兩年多以來，從未有任何蓄意隱瞞的行為，有人想要揭露她在網路上的形象，藉此讓她覺得羞愧，但沒有人有權力評判別人的謀生之道，「我覺得自己受到批判、孤立，我喜歡和孩子們在一起，和其他學生、家長的關係也一直很好。」

目前，特蕾西正在準備對奧蘭治郡公立學校董事會提起訴訟，要求校方為此賠償100萬美元。她的法律團隊說，與她在網路上的私人照片、影音相比，特蕾西從來沒有在學校場合中出現不適當的穿著，損害賠償的基礎包含剝奪參與孩子生活的權利、剝奪她選擇維持生計的方式，只因為她私下的行為觸犯某些人的道德敏感，就遭禁止擔任志工，這已經足以讓她受到嘲笑。

the way someone took paid content from my onlyfans and sent it into my children’s school is so cruel. you don’t have to like what i do or agree with it but to do something this extreme is just downright wrong. — victoria (@victoriasnooks) October 28, 2021

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