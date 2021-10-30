短裙黑絲「外送妹」狂抖熱舞影瘋傳　外送平台傻眼回應了

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短裙黑絲「外送媛」當街熱舞影片瘋傳　外送平台傻眼回應了

記者董美琪／綜合報導

一名穿著黑絲襪及短裙的正妹外送員，當街跳舞引起網友關注，不少大陸網友質疑是不是繼佛媛、病媛及幼兒媛後，又出現新花招。對此，外送平台客服表示，不排除自媒體炒作，若確定是外送員行為，將進行處罰。

▲▼短裙黑絲「外送媛」當街熱舞影瘋傳。（圖／翻攝自微博／九派新聞）

▲黑絲襪「外送媛」熱舞影片瘋傳。（圖／翻攝自微博／九派新聞）

網友28日發文表示稱，疑似「有女生穿外送員制服當街跳熱舞」，影片中女子跳著熟練的動作，在街頭狂抖動大腿，有人指出地點在廣州。根據大陸《九派新聞》報導，網上「外送員小姐姐」一詞有不少網友關注，且這些人的身份也引起質疑。

網友紛紛討論，「為什麼要污名化『媛』這個字啊」、「要警告她什麼？」、「惡俗文化而且發這種玩意還很多人點讚」、「看她像外賣」。

外送平台客服表示，不排除自媒體炒作的可能性。若查證屬實將對其進行一定的處罰。

由於大陸網上12日才瘋傳一段影片，一名女子撐著雨傘、穿著黑絲短裙，背著小孩書包站在幼兒園校門口等待學生放學，過程中數度單膝跪地整理書包，露出白皙大腿，疑似擺拍，後來經在場家長們勸說下才離開。外界質疑，這些網紅在佛媛、病媛消失後又以「幼兒媛」的方式重生。

▲杭州一女子穿著性感在幼兒園校門口擺拍。（圖／翻攝微博）

▲▼杭州一女子穿著性感在幼兒園校門口擺拍。（圖／翻攝微博）

▲杭州一女子穿著性感在幼兒園校門口擺拍。（圖／翻攝微博）

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