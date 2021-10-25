送2盒炸雞到豪宅社區　客人「1舉動」逼哭外送員！網狂讚：太暖

▲ 外送員上傳客人送給他的炸雞照（右），感謝對方的溫暖舉動。（圖／免費圖庫Unsplash、TikTok）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓一名外送員的暖心經歷近來在網路上瘋傳，他日前接到一份二盒炸雞的外送訂單，取餐後送到客人居住的社區，發現自己身處有名的豪宅區，而這名客人接過餐點後的舉動令他獲得意想不到的禮物，不禁感動。

根據韓媒Insight，這名外送員在TikTok上分享，他不久前送了二盒炸雞到有名的豪宅社區，沒想到客人出來取餐時竟對他說，「天氣這麼冷還出來送外送，辛苦了」，接著便將其中一盒炸雞原封不動地送給他。

原來這名客人本就打算將一盒炸雞送給外送員，才會故意點了二盒，令他忍不住一陣哽咽，「人們都說善良是有錢也買不到的，有錢又善良的人最棒了，真的很感謝，我會好好享用的」，並附上一張照片為證，可見他提著一袋炸雞，上頭還有尚未拆封的醃蘿蔔與醬料。

這段溫暖的故事在社群媒體上掀起廣大迴響，網友紛紛留言表示，「這年頭奧客太多，看到這種故事有種被淨化的感覺」、「這就對了」、「有閒錢的話我也要這麼做」、「好暖」、「是個心靈和品行都很富足的人」。

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