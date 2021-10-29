　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

超商代領包裹被當車手移送！外送員怒控沒給早餐　警方說話了

記者邱中岳／台北報導

北市中正二分局警員，在9月18日巡邏時，發現1台汽車違規停車，警方上前盤查，駕駛自稱是Lalamove平台司機，警方追問為何在超商前，司機表示是幫客人到超商取件，但依平台規定是不能替客人到超商取件立刻將人帶回，在包裹內找到1名報案詐欺婦人的金融卡。

警方調查，9月17日晚上時分，中正二分局2名警員巡邏時，發現中華路2段一處超商前有紅線違停車輛，警方上前盤查29歲的陳姓駕駛，陳姓駕駛表示自己是Lalamove平台司機，警方持續追問為何在超商前，陳則表示要到超商幫客人領包裹。

▲▼警方深夜發現外送平台司機違停，最後查出包裹內竟是詐騙被害人的金融卡。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方深夜發現外送平台司機違停，最後查出包裹內竟是詐騙被害人的金融卡。（圖／記者邱中岳翻攝）

此時2名警員心生疑慮，因為平台規定不能替客人到超商領取貨物，所以詢問陳男是否願意返回派出所協助調查，最後陳男同意後回到警所，但打開包裹後是一張金融卡，持卡人竟然是日前報案受到詐騙的43歲廖姓女子，警方懷疑陳涉及當車手。

警方當時要求陳姓男子配合調查，首先在18日凌晨2時許，詢問陳男是否願意接受夜間偵訊，當時陳男同意後開始製作筆錄，快6點解送至偵查隊，因趕時間要將人移送，所以忙著整理卷宗，並在早上依詐欺罪嫌將陳移送地檢署。

▲▼警方深夜發現外送平台司機違停，最後查出包裹內竟是詐騙被害人的金融卡。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲陳姓外送司機不滿警方沒有提供早餐，警方則回應因沒有入所，所以無法核銷早餐經費。（圖／記者邱中岳翻攝）

陳男心生不滿，認為警方為何將其列嫌疑人，又為何沒有提供早餐，警方也解釋，平台規定不能到超商取貨，懷疑陳利用外送司機身分當車手，且最後包裹打開竟然有之前應徵家庭代工被騙的廖姓女子金融卡，所以才將陳姓男子列為嫌疑人。

另外，沒有提供早餐，係因為當時趕著要將人儘快送到地檢署，所以並沒有安排陳姓男子進入拘留所留置，但沒有入拘留所就沒有核銷早餐經費的資格，所以當時並未提供早餐。

曾騎警車載「屁蛋妹」女友上新聞　萬華緝毒王今追逃逸毒蟲建功

大同甜美女警3小時逮偷車賊　零工男詭辯：下棋快遲到「借一下」

►花799元就有睡在雲朵上的fu

ET快訊
「王必勝正宮早知出軌！」　同行爆2大敗筆：護理師小三別有居心
獨／趙建銘等人才剛被關　他罹重病「出獄」了
峮峮淚眼道歉！「握棒方式」掀爭議：身為職棒啦啦隊感到抱歉
高雄男打完BNT　「全身爆血斑」緊急送醫
爆交往7年月給小三6萬！　王必勝臉書「留言風向一面倒」
王必勝正宮曝光！「秒診斷罕見疾病」牧師心疼：可惜嫁了渣男
快訊／洛杉磯機場出現槍手！　百名乘客「躲停機坪」避難
「買好市多中衛口罩」他打開氣炸：被雷到！　網風向一面倒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄金毛狠砍「超艾夾」2年6連犯！20萬交保逍遙中　檢警說話了

高雄恐怖托嬰中心仍在收託！停辦緩衝期還有2天　家長無奈送托

獨／台開案蘇德建「罹癌重症」　坐牢第3天被拒收送返北檢

最大藝術浩劫「災情擴大」　檢再追出400藝術家也遭騙簽賣身契

台中東山路今年車禍已5人死亡　警預告：明天嚴格取締7大違規

砍傷「超艾夾」又涉鬥毆！高雄金毛獲20萬交保　檢警研議抗告

「超級搖頭丸」1個月內害死3少年　3毒販殺人無罪獲輕判定讞

新店煙火哥「連敗內幕」曝　才剛繳9萬又要再賠5萬

高雄城中城火調報告今將出爐　彰化喬友大樓拖4個月沒下文

帶女兒13歲同學看A片還摸胸下體　色男逃亡10年輕判10月

家人籌錢買「百萬名車」送21歲男　無照惹禍逃逸+砸家...嬤：很後悔

5.3億台幣堆成「鈔票山」超壯觀　嘉市普發2千元消費金...點鈔畫面曝

無尊認愛阿喜！首揭密戀時間點　告白「她是我見過最好的女人」

吵買135萬賓士！害弟沒錢上大學 C300哥肇逃落網...維修費約20萬

因停車糾紛！大樓住戶怒放老鼠藥　水塔驚見「藍綠色黏稠物」飄惡臭

貼身熱舞！職業猛男月入10萬↑ 正妹體驗性感絕技嗨喊「好刺激」

余文樂開箱工作室！Q兒正臉曝光　王棠云素顏遭虧「照片都是騙人的」

劉冠廷《詭扯》全裸「整副放到襪子裡」　爆侯彥西亂貼露毛：快笑死怎麼演

安普賢嘿咻暴龍消失？家事魂大燃燒　半裸走向金高銀..她「閉眼親上去」糗大！

哭了！騎新車到彰化139縣道兜風　他收「16張罰單」至少噴19200元

高雄金毛狠砍「超艾夾」2年6連犯！20萬交保逍遙中　檢警說話了

高雄恐怖托嬰中心仍在收託！停辦緩衝期還有2天　家長無奈送托

獨／台開案蘇德建「罹癌重症」　坐牢第3天被拒收送返北檢

最大藝術浩劫「災情擴大」　檢再追出400藝術家也遭騙簽賣身契

台中東山路今年車禍已5人死亡　警預告：明天嚴格取締7大違規

砍傷「超艾夾」又涉鬥毆！高雄金毛獲20萬交保　檢警研議抗告

「超級搖頭丸」1個月內害死3少年　3毒販殺人無罪獲輕判定讞

新店煙火哥「連敗內幕」曝　才剛繳9萬又要再賠5萬

高雄城中城火調報告今將出爐　彰化喬友大樓拖4個月沒下文

帶女兒13歲同學看A片還摸胸下體　色男逃亡10年輕判10月

媽做股票賠2千萬！爸幫還債「藏饅頭山」爆瘦　他一開冰箱哭了

古林睿煬交手陳仕朋　運彩看好統一勝富邦

高雄金毛狠砍「超艾夾」2年6連犯！20萬交保逍遙中　檢警說話了

兒童疫苗「真的不用急打」！前台大醫曝隱憂：這時討論不切實際

準新娘「兩三天追一次禮金」　她怒匯2千放生！過來人反問3點

熊熊主持節目「冒一失誤舉動」！當場急道歉演藝圈前輩…氣氛糗爆

又一張「iPhone 13保護險」搶市！6張手機險一次看　3張日繳不到4元　

蘋果Q4營收低於預期「仍創新高」！　庫克示警供應問題將影響年底購物季

雲端好生活／4Q旺季台股跟著旺？ 達人說關鍵在這一條線

防城中城憾事重演　台師大開發火災應變虛擬訓練系統

超療癒！美容師夾出耳內巨型粉刺 96秒巧手「勾、拉」網讚：太酥麻

社會熱門新聞

砂石車不滿妹妹鑽車「頂她屁股2下」倒地　家屬哭求畫面

爆乳俏護士糾眾打死工具人　判刑定讞

「C300哥」逼家人買車　害弟弟沒錢上大學

社區保全痛毆男住戶　竟因以為他是機師

警戳破「議員涉毒千金」說詞　不排除上線就是他們自己

西門町屁孩飛踢街友畫面曝！網怒：有優越感？

湖口營區砲擊演訓傳山林大火　動員搶救6小時

涉毒議員千金起底！2.7萬粉絲小網紅

賀考照飆速？國家級相機「上鏡16次」 男大生快哭

獨／砂石車被控頂屁股撞女騎士　駕駛喊冤還原真相

八年級女籌組22人收簿集團詐千萬

中山區「勸戴口罩」被挖眼　受害女嘆乏人問津

鄰居檢舉又不給拆　她怒：逼坐牢

騎新車到彰化139縣道兜風　30天收16張罰單

更多熱門

相關新聞

藥頭狂住摩鐵躲警　下車購物被抓

藥頭狂住摩鐵躲警　下車購物被抓

代號「外送」李姓藥頭（綽號阿佳），專門在大台北、桃園等地區將海洛因、安非他命，售給「吸毒圈」同好牟利，狡猾的他居無定所，以旅店、摩鐵作為藏身處，近日疫情趨緩，他發現警加強查訪旅宿場所，便躲在自小客車做休息處所，北市南港分局警經數月跟監埋伏，趁他在桃園市龜山下車購物將他當場逮捕，訊後依違反毒品罪偵辦。

獨／砂石車被控頂屁股撞女騎士　駕駛喊冤還原真相

獨／砂石車被控頂屁股撞女騎士　駕駛喊冤還原真相

住台北三餐外食「1萬夠嗎？」　網曝1招省爆

住台北三餐外食「1萬夠嗎？」　網曝1招省爆

臉書真的改名了！祖克柏宣布：Meta

臉書真的改名了！祖克柏宣布：Meta

5.3億錢磚超壯觀！嘉市普發2千消費金…點鈔畫面曝

5.3億錢磚超壯觀！嘉市普發2千消費金…點鈔畫面曝

關鍵字：

外送Lalamove平台詐欺台北金融卡違規停車影音

讀者迴響

熱門新聞

丟丟妹25歲「未婚懷孕」正式決裂爸爸！

臉書真的改名了！祖克柏宣布：Meta

王必勝正宮是「美魔女理事長」　同行揭容忍小三原因

砂石車不滿妹妹鑽車「頂她屁股2下」倒地　家屬哭求畫面

美國「百萬流量喜劇網紅」逝世得年22歲

好市多也會踩雷！鄉民「4款食物」絕不回購

「地方創生券」第3週號碼出爐！　9組幸運兒500元入袋

連千毅突拋引退震撼彈！出售年收8億粉絲團

爆乳俏護士糾眾打死工具人　判刑定讞

二哈以為被追殺　連椅子摔進蝦池

壯世代愛愛次數太少　專家提8大好處

「C300哥」逼家人買車　害弟弟沒錢上大學

社區保全痛毆男住戶　竟因以為他是機師

新疆「小河公主」起源曝光

全聯限時3週衛生紙、泡麵買1送1ㄑㄩㄣ

更多

最夯影音

更多
家人籌錢買「百萬名車」送21歲男　無照惹禍逃逸+砸家...嬤：很後悔

家人籌錢買「百萬名車」送21歲男　無照惹禍逃逸+砸家...嬤：很後悔
5.3億台幣堆成「鈔票山」超壯觀　嘉市普發2千元消費金...點鈔畫面曝

5.3億台幣堆成「鈔票山」超壯觀　嘉市普發2千元消費金...點鈔畫面曝

無尊認愛阿喜！首揭密戀時間點　告白「她是我見過最好的女人」

無尊認愛阿喜！首揭密戀時間點　告白「她是我見過最好的女人」

吵買135萬賓士！害弟沒錢上大學 C300哥肇逃落網...維修費約20萬

吵買135萬賓士！害弟沒錢上大學 C300哥肇逃落網...維修費約20萬

因停車糾紛！大樓住戶怒放老鼠藥　水塔驚見「藍綠色黏稠物」飄惡臭

因停車糾紛！大樓住戶怒放老鼠藥　水塔驚見「藍綠色黏稠物」飄惡臭

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面