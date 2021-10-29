超商代領包裹被當車手移送！外送員怒控沒給早餐　警方說話了

記者邱中岳／台北報導

北市中正二分局警員，在9月18日巡邏時，發現1台汽車違規停車，警方上前盤查，駕駛自稱是Lalamove平台司機，警方追問為何在超商前，司機表示是幫客人到超商取件，但依平台規定是不能替客人到超商取件立刻將人帶回，在包裹內找到1名報案詐欺婦人的金融卡。

警方調查，9月17日晚上時分，中正二分局2名警員巡邏時，發現中華路2段一處超商前有紅線違停車輛，警方上前盤查29歲的陳姓駕駛，陳姓駕駛表示自己是Lalamove平台司機，警方持續追問為何在超商前，陳則表示要到超商幫客人領包裹。

▲警方深夜發現外送平台司機違停，最後查出包裹內竟是詐騙被害人的金融卡。（圖／記者邱中岳翻攝）

此時2名警員心生疑慮，因為平台規定不能替客人到超商領取貨物，所以詢問陳男是否願意返回派出所協助調查，最後陳男同意後回到警所，但打開包裹後是一張金融卡，持卡人竟然是日前報案受到詐騙的43歲廖姓女子，警方懷疑陳涉及當車手。

警方當時要求陳姓男子配合調查，首先在18日凌晨2時許，詢問陳男是否願意接受夜間偵訊，當時陳男同意後開始製作筆錄，快6點解送至偵查隊，因趕時間要將人移送，所以忙著整理卷宗，並在早上依詐欺罪嫌將陳移送地檢署。

▲陳姓外送司機不滿警方沒有提供早餐，警方則回應因沒有入所，所以無法核銷早餐經費。（圖／記者邱中岳翻攝）

陳男心生不滿，認為警方為何將其列嫌疑人，又為何沒有提供早餐，警方也解釋，平台規定不能到超商取貨，懷疑陳利用外送司機身分當車手，且最後包裹打開竟然有之前應徵家庭代工被騙的廖姓女子金融卡，所以才將陳姓男子列為嫌疑人。

另外，沒有提供早餐，係因為當時趕著要將人儘快送到地檢署，所以並沒有安排陳姓男子進入拘留所留置，但沒有入拘留所就沒有核銷早餐經費的資格，所以當時並未提供早餐。

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